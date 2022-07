Fntastic a expliqué aux volontaires et montré The Day Before sur Unreal Engine 5

Fntastic et MYTONA en mai ont reporté la première du jeu de tir de survie MMO The Day Before mais ont décidé de le transférer sur le moteur Unreal Engine 5.

Et maintenant, ils ont montré le résultat, bien qu’ils se soient limités à une simple capture d’écran.

Le studio de Sibérie a également précisé le volontariat : « plus de 100 volontaires internes (employés) de Russie, de Singapour, des Pays-Bas, de Thaïlande, de Finlande, du Kazakhstan et de Biélorussie travaillent sur des projets Fntastic, qui travaillent, par exemple, en tant qu’ingénieurs, artistes, spécialistes RH ».

Ils sont assistés par « 40 volontaires externes gratuits du monde entier qui aident à tester et à analyser nos produits à un stade très précoce de développement ». De plus, les passionnés sont engagés dans la localisation, la recherche de bogues, la lutte contre les tricheurs et l’organisation de communautés.

Même les chefs du studio, Eduard et Aisen Golovtsev, se considèrent comme des bénévoles. D’ailleurs, Fntastic prévoit également de sortir l’application Continent, un logiciel de travail à distance initialement destiné à un usage interne. Les détails apparaîtront sous peu.

The Day Before sortira sur PC (Steam) le 1er mars 2023, suivi de Playstation 5 et Xbox Series X|S.

Rappelons que les bénévoles chez Fntastic sont divisés en deux catégories : internes (employés) et externes (passionnés). Ces derniers ne reçoivent pas d’argent et se portent volontaires pour aider le studio dans divers domaines en échange de « récompenses sympas, de certificats de participation et de codes gratuits ».

Dans un communiqué, Fntastic a confirmé que des bénévoles extérieurs offrent une « assistance gratuite à la localisation » lors du développement initial, ainsi que des tests, des analyses de jeux et la lutte contre la fraude.

En 2021, par exemple, en raison des mauvaises performances du partenaire de localisation Propnight, le studio a confié l’adaptation à ses bénévoles externes, qui ont finalement repensé « la plupart des traductions ».

La veille devait initialement être lancée en juin 2022, mais dans une déclaration commune en mai. Fntastic a révélé que les fans devront reporter jusqu’au 1er mars 2023 pour jouer au jeu.