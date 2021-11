Floyd Mayweather dit qu’il aurait mis KO Logan Paul au premier tour « si c’était un vrai combat »

Amulette Si c'était son anniversaire

Et si c'était l'anniversaire de Nounours ? Il va falloir organiser une fête, ça tombe bien dans ce coffret il y a tout ce qu'il faut pour ! Nombre de joueurs : 1 ou plusieurs Ce jeu d'imitation est conseillé pour les enfants à partir de 5 ans Les + du produits : Ludo-éducatif Développe l'imagination Fabrication française Thème du jeu: Anniversaire / Gouter / Fête Idée cadeau : Anniversaire / Noël Type d'emballage / Dimension : Coffret carton : 30 x 23 x 4 cm Contenu : 6 cartes d'invitation à la fête - 1 programme de la fête contenant des idées de jeux (chaises musicales, pèche à la ligne, queue de l'âne, course aux œufs, chamboule-tout.... - 1 livret avec les explications pour l'organisation des jeux - 3 guirlandes : un boa jaune, des guirlandes ballons et drapeaux "crépon" et "joyeux anniversaire" - 2 sarbacanes et un sachet de boules de papier - 5 serpentins - 2 sans-gênes - 4 chapeaux de fête taille nounours - 4 masques en cartons (2 "loups", un masque loup et un masque ours) - 6 accessoires de déguisement : 1 moustache, 4 nœuds papillon, 1 bandeau de pirate - 1 vrai jeu miniature de chasse au trésor : une carte, des cartes indices et un trésor (pièces d'or carton) - 1 jeu miniature de pêche à la ligne : 1 petite canne à pêche (manche en bois, fil et crochet plastique), 4 petites pochettes à pêcher , 2 "fille" et 2 "garçon" - 1 jeu miniature "queue de l'âne" : un poster âne et 6 petites queues de l'âne repositionnables - 1 jeu miniature de chamboule-tout : 6 Boîtes "de conserve" et 1 balle - 1 jeu miniature de course à l'œuf : 1 œuf et 1 cuillère - 4 mini cadeaux (babioles) pour la pêche à la ligne : bague, dinosaure, toupie, médaille - 4 cadeaux d'anniversaire des invités : un jeu "Mon restaurant" factice, un abécédaire factice, un mini palette de peinture, un bloc-notes "tong" - 1 mini rouleau de papier cadeau et des stickers joyeux anniversaire - 1 harmonica pour la musique - 1 notice Langue : Français Attention : Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois