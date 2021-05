Floyd Mayweather dit «  Je te tuerai Motherf ** ker  » à Logan Paul avant le match de boxe

adidas Pantalon adidas Z.N.E gris homme - S OL - Foot Lyon

La collection adidas Z.N.E. a été créée pour offrir un maximum de confort aux athlètes pour les moments de détente avant et après les matchs. Conçu dans un tissu qui évacue la transpiration, ce pantalon fuselé te maintient au sec et prêt pour l'action. Informations produit: Coupe fuselée standard, qui est ample et confortable, ajustée au niveau des chevilles. Maille double 63 % polyester / 37 % polyester recyclé. Matière douce et légère. Taille élastique à cordon de serrage. Matière Climalite qui évacue la transpiration. Entretien: Lavage en machine à l'eau froide sur cycle délicat Ne pas utiliser d'agent de blanchiment Séchage en machine à faible température Repassage à fer chaud Ne pas laver à sec Utiliser une lessive douce uniquement Laver les couleurs foncées séparément Lavage et repassage à l'envers Laver avec les fermetures fermées Ne pas utiliser d'assouplissant