Floyd Mayweather dit à Logan Paul qu’il ne sait pas qui il est

Il a été annoncé plus tôt ce mois-ci que Floyd Mayweather affrontera Logan Paul sur le ring le 20 février 2021.

Après avoir entendu parler du combat, Logan a qualifié cette opportunité de bénédiction. Il a ensuite nargué Mayweather en le faisant le clown.

Logan a récemment publié une vidéo qui le montre en train de parler à Mayweather du combat, et le pro de la boxe a déclaré qu’il n’avait aucune idée de qui il était. [Head to the 2:13 mark]

« Le fait est que vous savez qui je suis, mais je ne sais pas qui vous êtes », a déclaré Mayweather. « Je sais que tu mens pour un fait, » rétorqua Logan. « Je suis allé dans votre salle de sport tellement de fois, vous y êtes allé, nous nous sommes serrés la main. J’ai dit ‘Hey quoi de neuf’, vous avez dit ‘Hey quoi de neuf.' » « Cela ne veut pas dire que je sais qui vous êtes, » dit Mayweather en retour.

L’annonce de leur combat est venue dans la foulée du frère de Logan, Jake Paul, assommant l’ancien joueur de la NBA Nate Robinson sur le ring. Jake met maintenant Conor McGregor au défi de le boxer.