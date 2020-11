Floyd Mayweather demande à être l’exécuteur testamentaire de la succession de la défunte ex Josie Harris: rapport

La nouvelle choquante de la mort de Josie Harris a été partagée en mars et depuis lors, la famille de la mère de trois enfants fait de son mieux pour restructurer sa vie sans elle. La femme de 40 ans aurait été retrouvée insensible à l’intérieur de son véhicule à l’extérieur de son domicile de Valence, en Californie, et il a été révélé plus tard qu’elle était décédée d’une surdose accidentelle de fentanyl et de Xanax. pendant 15 ans et la mort de la mère de trois de ses enfants a été dévastatrice pour le boxeur du championnat. Il s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager de vieilles photos de leur temps ensemble alors qu’il pleurait publiquement son ex, et il a récemment été rapporté qu’il avait déposé des documents pour prendre en charge sa succession.

Selon Le souffle, Mayweather a fui les documents juridiques demandant qu’il soit nommé exécuteur testamentaire de la succession de Josie. Elle serait décédée sans testament et, bien que deux de leurs enfants soient des adultes légaux, Mayweather déclare dans les documents qu’ils «n’ont pas agi au nom de leur mère». Les documents indiquent que Mayweather est “le père des enfants (de Josie) et il est un créancier. (Josie) n’a pas de conjoint et ses deux enfants adultes ont refusé d’agir.”

Immédiatement avant la mort prématurée de Josie, elle était engagée dans un procès contre Mayweather avec des millions de dollars en jeu. Harris a poursuivi Mayweather pour 20 millions de dollars au cours d’une interview qu’il a menée dans laquelle elle a affirmé qu’il avait menti à son sujet, y compris des allégations selon lesquelles lorsqu’il a été arrêté en 2010 pour violence domestique à nouveau Josie, elle abusait de drogues. Elle a également déclaré qu’il avait été agressif physiquement à plusieurs reprises tout au long de leur relation.

Maintenant, Mayweather a demandé qu’un «administrateur spécial» de son choix, l’avocat Ron Rale, s’occupe de sa succession «dans son dossier de pension alimentaire pour enfants» contre lui. La star du sport aimerait que Rale “règle ou rejette l’affaire”. La paperasse suggérait également que Josie Harris ne valait que 22000 dollars à son décès, mais cela n’inclut aucun de ses biens ou biens.

