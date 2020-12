Floyd Mayweather annonce le set d’exposition Logan Paul pour 2021

Floyd Mayweather combattra officiellement Logan Paul le 20 février 2021.

Le boxeur légendaire invaincu Floyd Mayweather combattra officiellement la célébrité Internet Logan Paul le 20 février 2021. Mayweather a confirmé les détails de la longue rumeur sur les réseaux sociaux, samedi. Jeff Bottari / Les premiers billets pour l’événement, ainsi qu’un t-shirt de combat exclusif, sont en vente maintenant. « Floyd Mayweather, la superstar de boxe invaincue, 12 fois et cinq divisions, à 50-0, affrontera la sensation des médias sociaux Logan Paul dans un match de boxe spécial qui devrait entrer dans l’histoire. Voici votre chance de regarder cet événement incontournable en direct », lit la page de vente sur Fanmio. Paul a appelé Mayweather dans une interview avec TMZ, le mois dernier, déclarant qu’il le battrait facilement dans une bagarre: «Laissez-moi vous dire ceci, si j’attrapais Floyd dans un vrai combat, combat de rue, lui hurle le cul! ? Octogone? Oups! Le seul endroit où je pense que Floyd est sûr est évidemment le ring de boxe, mais pour être honnête, je m’en fous! Je m’en fous! Je me battrais contre Floyd à tout moment, n’importe où, n’importe où. Ça n’a pas d’importance pour moi, « dit Paul. La légende de la boxe a répondu sur Twitter: « Ces filles de YouTube ont intérêt à trouver des poupées Barbie avec lesquelles jouer car je ne suis pas celle des jeux pour enfants. Il y a 3 ans, un combattant de l’UFC a dit mon nom et j’ai dû mettre une muselière dessus cette salope », a écrit Mayweather. Le frère de Paul, Jake, a récemment combattu l’ancien joueur de la NBA Nate Robinson dans une capacité similaire. Consultez l’annonce ci-dessous. [Via]