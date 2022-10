Flow a présenté El Hincha, une nouvelle série argentine

in

Couler

El Hincha est une série qui va entrer dans le monde des hooligans du football et a eu sa présentation avec tous ses acteurs. Passez en revue ce que c’est et quand il sort !

© Instagram @elhinchaserieFlow a présenté El Hincha, une nouvelle série argentine.

Le football est l’un des sports les plus aimés au monde pour son côté excitant, mais à ses côtés il s’accompagne de la noirceur des affaires et des violents barrabravas qui ternissent sans cesse le spectacle. Pour entrer dans cet univers avec sa propre histoire, il arrivera bientôt Le fanune série originale de Flow qui a eu sa présentation avec les responsables derrière elle, Gonzálo Arias et Alejandro Ciancio, ainsi que le reste de la distribution principale.

Outre Flow, GM Comunicación, El Nueve, le ministère national de la Culture et le ministère des Médias et de la Communication publique ont également été impliqués dans la production, après avoir remporté le concours Renacer Audiovisual 2021. Son intrigue suit Rodrigo (Vico D ‘Alessandro) , un jeune homme issu de la classe aisée qui retrouve un vieil ami d’enfance qui gère des commerces clandestins pour la barrabrava du clu dont il est fan. Une fois à l’intérieur, il est impliqué dans un monde qu’il va essayer de faire sien.

+ Ils ont présenté la série El Hincha

Dans l’après-midi du mardi 4 octobre, l’avant-première du programme a eu lieu avec son premier épisode diffusé au cinéma Atlas sur le Paseo Alcorta. Les cinéastes étaient là, ainsi que le casting composé de Luis Machín, Martín Slipak, Malena Villa, Silvina Acosta, Valentina Bassi, Nicolás García Hume et Daniel Pacheco (Le Marginal), entre autres. Avec la famille et les invités de la presse, ils ont applaudi le chapitre 1 et ont noté : « Ça donne envie de voir le deuxième tout de suite ».

à la première, Alexandre Ciancio a dit: « Je suis très heureux et très heureux que nous puissions être ici. Je remercie l’ensemble du casting, le soutien d’El Nueve, Flow et le programme Renacer, qui doit continuer pour que la culture en Argentine continue, en soutenant à la fois l’État et le secteur. privé ». Ensuite, le rôle de l’État dans sa réalisation et la demande de continuer à soutenir l’industrie pour sa croissance ont été précisés.

En ce sens, le directeur général du contenu public, Jessica TrittenSouligné: « Ce que fait l’Etat dans ce type d’initiative est important ». D’autre part, Gonzalo Arias de GM Communication a noté : « Je suis sûr que le public pourra profiter d’une fiction de qualité, avec des performances impeccables et un réalisateur de la stature d’Alejandro Ciancio qui a tant contribué à ce projet ». La série Le fan diffusera ses premiers épisodes sur l’écran d’El Nueve le mercredi 12 octobre et le lendemain, il sera complet sur Flow’s On Demand.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂