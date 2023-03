De nos jours, la protection de l’environnement prend une place de plus en plus importante. On fait attention à notre impact, et l’on essaye de faire un maximum d’efforts pour diminuer notre consommation énergétique, ainsi que nos émissions de CO₂. Certaines habitudes de notre mode de vie hyperconnecté posent des limites à cette volonté de changement. Par exemple, les salles de réunion, les classes ou encore nos maisons sont de plus en plus équipées d’écrans tactiles, qui polluent parfois dans le vide. En effet, les week-ends ou le soir, certains restent allumés sans utilité. Découvrez comment lutter contre cela.

Allier flotte d’écrans tactiles et sobriété énergétique : c’est possible

Les écrans tactiles font partie de notre quotidien. Outre ceux de nos téléphones, on les utilise en entreprise, dans les commerces, mais aussi dans les écoles, qui se modernisent de plus en plus. En parallèle de ce développement, on vise la sobriété énergétique. C’est-à-dire que l’on réduit notre consommation, en limitant les excès et le gaspillage. Même si cela paraît compliqué au premier abord, sachez qu’il est possible d’allier les deux.

Profiter de salles de réunion connectées en faisant attention à la consommation énergétique

Tout d’abord, si votre entreprise est composée de différentes équipes, dont certaines en télétravail, avoir une salle connectée est primordial. Comme pour la gestion de certains projets, qui nécessitent une diffusion sur écran en mode agile. Pour autant, vous pouvez prêter attention à votre empreinte carbone, en investissant dans un matériel plus durable et moins polluant, ou en l’allumant seulement quand il est nécessaire.

Lutter contre les écrans interactifs qui restent allumés le week-end et le soir

C’est un véritable fléau, qui peut être très facilement résolu, si l’on change nos habitudes. Depuis quelques années, nous avons pris le pli d’éteindre la lumière dans une pièce que nous quittons. Pour des économies d’énergie, il est essentiel de faire de même avec les écrans interactifs, qui ne sont pas éteints en fin de journée ou le vendredi soir.

Gérer ses flottes d’écrans à distance

Pour finir, grâce à différents dispositifs récents, vous pouvez gérer vos appareils d’affichage à distance. Ainsi, si vous avez oublié de l’éteindre avant de partir du bureau, vous pouvez le faire en arrivant chez vous. Il ne reste pas allumé toute la nuit en attendant votre retour. D’ailleurs, cette gestion à distance a d’autres avantages.

Les autres bénéfices de la gestion de flottes d’écrans interactifs à distance

Outre la sobriété énergétique, cette gestion à distance propose différents avantages. Pour commencer, pouvoir prendre la main sur l’écran sans être relié par un câble ou sans le toucher facilite la gestion et la logistique. Vous pouvez, par exemple, diffuser des images sans avoir besoin d’un câble en particulier pour effectuer une liaison. Voici d’autres bénéfices :

Il s’allume et s’éteint facilement

Vous profitez d’une grande liberté de mouvements, et n’êtes pas obligé de rester près de l’espace de diffusion.

Il est possible de sécuriser facilement l’accès

Vous pouvez uniformiser plusieurs écrans, simultanément

En somme, gérer sa flotte interactive à distance a de nombreux avantages. Grâce à ce nouveau dispositif, vous pourrez aussi faire des économies d’énergie, et protéger un peu plus notre planète.