Florinda Meza, très en colère, se souvient de Chavo del 8

Rares sont les actrices qui, peu importe les années, restent dans la mémoire collective du public. Tel est le cas de Florinda Meza, mieux connu comme l’interprète de Doña Florinda en El Chavo del 8.

Florinda Meza dans son rôle de Doña Florinda. Photo: (IMDB)



Celle qui est née à Zacatecas, qui avec ses manies de défier Chavo (Roberto Gómez Bolaños) ou de l’envoyer dans son tonneau a atteint une renommée internationale, est aujourd’hui une femme de 72 ans devenue très active sur les réseaux sociaux. Comme c’est arrivé à beaucoup, pendant la pandémie, Florinda Meza Il est entré dans le groupe à risque des soins contre COVID et, par conséquent, des applications telles que Twitter sont devenues son moyen de téléchargement.

Doña Florinda a mis de l’humour dans la crise sanitaire.



Mais, en plus de tout, la veuve de Roberto Gómez Bolaños, a utilisé le réseau de l’oiseau pour demander aux Mexicains de maintenir toutes les précautions pour être à l’abri du coronavirus. « Voyons voir, trésors, vous êtes-vous déjà lavé les mains? Portaient-ils des couvre-dents? Gardent-ils leurs distances? Prenez bien soin de vous, je vous aime et je vous veux en bonne santé et heureux», A-t-elle écrit le 22 mars avec une photo dans laquelle on la voit caractériser Doña Florinda.

Le tweet avec lequel Florinda Meza a exprimé son indignation.



Cependant, ses tweets, où l’humour prévaut pour sortir un petit drame de la crise sanitaire, ont été éclipsés par l’indignation suscitée par la dernière épidémie au Mexique. Il y a juste une heure Florinda Meza Il a fait référence, également avec un clin d’œil àl Chavo del 8, aux Mexicains qui ont voyagé pendant le long week-end: «¿¿En vacances au milieu d’une pandémie? Tu ferais mieux d’aller t’occuper de ta grand-mère. Trésors, ne traîne pas avec autant de canaille», A-t-il posté.

Voici à quoi ressemble l’aéroport Benito Juárez.



L’ennui du scénariste également est dû au fait que, dans les dernières heures, on savait que l’aéroport international Benito Juárez de Mexico s’était effondré avec des personnes avec l’intention de voyager. « Nous ne comprenons pas que nous ne comprenons pas. Voici à quoi ressemble l’aéroport international Benito Juárez avant Pâques», Le journaliste Alberto Rueda a publié à côté d’une carte postale qui montre à quel point l’aéroport ressemble à une journée normale dans le métro.