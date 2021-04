Florence Welch va écrire de la musique pour jouer sur « The Great Gatsby »

Florence Welch, leader et chanteuse du projet musical ‘Florence + The Machine’, se prépare à se lancer dans un voyage à l’ère du jazz et du glamour aux États-Unis avant la grande dépression avec l’adaptation de l’une des œuvres les plus importantes de l’universel littérature: « The Great Gatsby » de F. Scott Fitzgerald, anticipant son arrivée à Broadway sous la forme d’une comédie musicale.

Selon NME, Welch sera en charge de l’écriture de la musique et des paroles dans une œuvre qui comportera également des chansons composées par Thomas Bartlett, un pianiste américain connu sous le pseudonyme Doveman, dans une œuvre dirigée par Rebecca Frecknall.

«Ce livre m’a hanté pendant une grande partie de ma vie. Il contient certaines de mes lignes préférées dans la littérature », a déclaré Welch dans une déclaration à propos de ce nouveau projet, où il a également partagé quelques impressions de la marque que le travail de Fitzgerald a laissé dans sa vie.

Les comédies musicales ont été mon premier amour et je ressens un lien profond avec le romantisme brisé de Fitzgerald. C’est un honneur d’avoir eu l’occasion de recréer ce livre en chanson.

Ce n’est pas la première fois que Welch et Bartlett travaillent ensemble. En 2019, le deuxième épisode de la huitième saison de « Game of Thrones » intitulé « A Knight of the Seven Kingdoms » a présenté dans son générique de fin une chanson intitulée « Jenny of Oldstones », qui a été interprétée par « Florence + The Machine » avec Bartlett participant à l’exécution des arrangements pour piano.

La dernière sortie musicale de Florence Welch a eu lieu en 2020 avec « Light of Love », une chanson qui ferait à l’origine partie de « High As Hope », le quatrième album studio de son groupe sorti en 2018, l’argent récolté avec cette chanson était destiné à soutenir médecins de première ligne dans la lutte contre le COVID-19.