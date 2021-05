Florence + The Machine revient avec une chanson pour « Cruella »

JBL Mini-chaîne JBL PartyBox On The Go

Emmenez la fête partout où vous allez avec la mini-chaîne JBL Bluetooth portable PartyBox On The Go. Elle vous offrira jusqu'à 6 heures d'autonomie, pour pouvoir vous accompagner tout au long de la soirée et diffuser vos chansons préférées. Après la fête ? Branchez-la simplement pour prolonger son utilisation. Une enceinte puissante La mini-chaîne JBL Bluetooth portable PartyBox On The Go vous propose 100 W de son puissant. Pour les grands espaces, vous pouvez la coupler avec une autre enceinte compatible pour une lecture stéréo. Les boutons inclus vous permettent d'ajuster les basses, les aigus et l'écho pour obtenir un son parfait. Avec la sangle de transport incluse, vous pouvez emmener la fête n'importe où. Grâce à la protection antiéclaboussures IPX4, la Mini-chaîne JBL Bluetooth portable PartyBox On The Go est parfaite pour les soirées bien arrosées ! Et quand la nuit tombe, le spectacle de lumière intégré se synchronise avec votre musique pour une ambiance de fête supplémentaire. Une enceinte connectée La mini-chaîne JBL Bluetooth portable PartyBox est livrée avec un microphone sans fil pour que vous puissiez chanter à tue-tête. Vous pouvez également connecter un deuxième micro (vendu séparément) pour un duo avec un ami. Si vous le souhaitez, vous pourrez également connecter facilement une guitare et enflammer la soirée avec votre talent. Connectez votre Mini-chaîne JBL Bluetooth portable PartyBox avec votre Smartphone en Bluetooth et écoutez votre playlist préférée en toute simpl