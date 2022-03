Florence Pugh pourrait faire Dune 2 avec Timothée Chalamet

Warner Bros.

On a appris que l’actrice est très proche de faire partie du casting de la suite de l’adaptation du mythique roman de science-fiction.

© GettyFlorence Pugh pourrait se rendre à Dune 2 avec Timothée Chalamet.

dunes C’était l’un des grands spectacles visuels qui sont venus au cinéma en 2021 et a eu sa récompense en étant actuellement nominé pour le prochain Oscar du meilleur film. Cette adaptation du roman de science-fiction de Frank Herbert est divisée en deux parties, sa production est donc déjà en cours de développement avec une grande partie du casting du premier film, mais une jeune star qui a fait des vagues dans le film pourrait s’y ajouter industrie : Florence Poug.

Actrice britannique nominée pour un Academy Award pour Petite femme a pris de l’importance en 2016 en tant que jeune mariée violente dans le drame indépendant Dame Macbethpuis il a fait partie d’autres projets jusqu’à ce que sa popularité monte en faisant partie de milieu de l’été et la nouvelle version de Little Women. Cela l’a également amenée à appartenir à la famille de Studios Marvel comme Yelena Belova, donc vous savez déjà ce que c’est que d’être dans un blockbuster.

Ces dernières heures, de prestigieux médias américains tels que Le journaliste hollywoodien et date limite rapporté que L’actrice est en pourparlers avec le réalisateur Denis Villeneuve et Legendary Pictures pour faire partie de Dunes : partie 2, l’aventure qui poursuivra l’épopée vue l’an dernier. Pour le moment, aucune des parties ne l’a officialisé, mais on pense qu’ils parviendront bientôt à un accord pour rejoindre le casting avec Timothée Chalamet, Zendaya, Javier Bardem et Rebecca Fergusonentre autres.

Selon le rapport, le plan est que Florence jouer la princesse Isulan, la fille de l’empereur. Cependant, cela émerge toujours comme une rumeur, considérant que le script n’est pas encore terminé et on dit qu’elle attend le brouillon pour connaître exactement son personnage. Le fait est qu’ils doivent prendre une décision rapidement, puisque le tournage a commencé et Pugh travaille sur un biopic sur Madonna et sur Oppenheimer par Christopher Nolan.

Pour l’instant, la date de sortie de Dunes : partie 2 est prévue pour 20 octobre 2023 et promet de captiver une fois de plus spectateurs et lecteurs du roman mythique. Il y a quelques semaines, Villeneuve taquiné la suite: « C’est cette belle partie où il rêve juste, regarde le plafond et pense au film, j’adore ça. Je veux dire, c’est comme le moment où tout est possible, avant que nous ayons l’impact de la réalité à venir. »

