Florence Pugh parle de la scène post-crédit de Black Widow et du retour imminent de Yelena

Soyez prévenu car il y a SPOILERS pour la dernière sortie de Marvel,Veuve noire, dès le départ, donc si vous souhaitez éviter de savoir quoi que ce soit, alors s’il vous plaît, détournez le regard maintenant. Bon, tout le monde est parti ? Bien, car la star exceptionnelle Florence Pugh a discuté de cette scène post-crédits et de sa surprise de renvoyer le MCU si rapidement dans la prochaine série Disney +, Oeil de faucon.

« Donc pour moi, c’était vraiment merveilleux de sauter en avant et de voir qu’elle survivait. Mais, bien sûr, cela crée un tout autre défi – qui est le partenaire de combat de Natasha. Il y a toujours des discussions, mais je ne l’ai pas fait jamais vraiment imaginer que cela continuerait si rapidement. »

Après la finale aérienne, la scène post-crédit de Black Widow nous ramène à nos jours et montre qu’il y a plus de gens en dehors des Avengers qui pleurent le sacrifice de Natasha. En visitant la tombe de sa sœur, Yelena Belova de Florence Pugh rencontre Valentina Allegra de Fontaine, jouée une fois de plus par Julia Louis-Dreyfus, qui charge l’assassin de tuer Clint Barton AKA Hawkeye, l’homme qui, selon elle, est responsable de la mort de Natasha.

Pugh révèle qu’elle ne savait pas qu’elle figurerait dans la scène post-crédits, révélant que la courte séquence en dit beaucoup au public sur la croissance de Yelena entre les événements de Veuve noire et maintenant. « Elle va continuer ce pour quoi elle est bonne, et malgré l’absence de sa sœur, elle est de retour au travail », a-t-elle déclaré. Si vous regardez son costume et la façon dont elle s’habille, cela montre quelqu’un qui s’épanouit. »

Florence Pugh a également offert un aperçu du tournage de la scène sur la tombe de Natasha Romanoff en disant: « Je refaisais des scènes avec Scarlett, et j’étais attaché à elle sur diverses machines, et nous rigolions à nouveau. Et puis la semaine suivante, j’étais sur sa tombe! C’était assez choquant d’avancer aussi vite. Mais merveilleux de n’avoir vu Scarlett que la semaine précédente. Je pense que cela aurait été plus triste si cela avait été plusieurs, plusieurs mois plus tard. » Les fans de Black Widow ont été un peu déçus de la façon dont les retombées du sacrifice du personnage ont été traitées pendant Avengers : Fin de partie, et sont donc sûrement ravis qu’elle n’ait pas été oubliée.

La façon dont Florence Pugh prendra en compte Hawkeye est en grande partie inconnue, mais être traqué par un maître assassin est quelque chose que Barton aura sans aucun doute du mal à gérer parmi le reste du drame. Des images de tournage récentes ont apparemment confirmé que Barton serait aux prises avec une perte auditive soudaine à la suite d’une attaque du tueur à gages, Clown, causée par le fait d’avoir été poignardé dans les deux oreilles avec ses propres flèches. Ouais, ça va le faire. La série Disney + présentera également Alaqua Cox en tant qu’écho, et Bourdon star Hailee Steinfeld dans le rôle de Kate Bishop. Sur la base de ce que nous savons jusqu’à présent, il est fort probable que la relation centrale de la série soit entre Barton et Bishop, que, dans les bandes dessinées, Barton prend sous son aile afin de transmettre l’héritage de Hawkeye.

Oeil de faucon n’a pas encore reçu de date de sortie précise mais est attendu dans le courant de l’année. Veuve noire en attendant est sorti maintenant. Cela nous vient de Variety.

Sujets : Veuve noire