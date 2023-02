Florence Pugh fait l’éloge de Dune : les co-stars de la deuxième partie Timothée Chalamet, Zendaya et Austin Butler

Florence Poug est l’une des jeunes actrices les plus talentueuses d’Hollywood. Elle est devenue célèbre en 2019, après des apparitions dans Ari Aster Midsommar et celui de Greta Gerwig Petite femme. Son interprétation d’Amy March dans ce dernier lui a valu une nomination aux Oscars pour la meilleure actrice dans un second rôle. Quand Dune : deuxième partie sortira en salles plus tard cette année, le public la verra unir ses forces avec un trio de jeunes acteurs les plus talentueux d’Hollywood, les autres nominés aux Oscars Timothée Chalamet et Austin Butler, et Zendaya, lauréate d’un Emmy Award.





Pugh est l’une des stars à avoir fait la couverture du numéro Hollywood 2023 de Vanity Fair. Dans l’interview, elle parle de travailler aux côtés de Chalamet, Zendaya et Butler, et si elle a trouvé des points communs avec les trois :

« C’est en fait un point intéressant car pendant la majeure partie de ma carrière, j’ai travaillé avec beaucoup d’acteurs plus âgés avec lesquels j’ai dû me pincer pour avoir travaillé. J’ai beaucoup appris rien qu’en regardant. À faire ‘Dune’ avec ces acteurs spécifiques à l’avant, comme Timmy [Chalamet] et Zendaya et Austin [Butler]– ce sont des gens remarquables, numéro un, et des acteurs incroyables, numéro deux. Ce sont des stars à leur manière, pas dans la manière clichée d’utiliser le mot. Ce sont juste… ce sont des gens brillants. J’ai maintenant la chance de les appeler tous mes amis, ce qui est super excitant. Pour moi, pouvoir travailler avec le « jeune Hollywood » du moment, et qu’ils sont de belles personnes, puis les avoir sur mon téléphone quand je veux leur envoyer des SMS – voir que c’est la direction dans laquelle notre industrie va est un sentiment si merveilleux », a-t-elle déclaré.

Le film étoilé comprend également Dave Bautista, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Stephen McKinley Henderson et Christopher Walken. La suite continue de suivre le parcours de Paul Atreides (Chalamet) alors qu’il cherche à se venger de ceux qui ont détruit sa famille. Dune : deuxième partie est prévu pour le 3 novembre.





Florence Pugh s’adresse à Don’t Worry Darling Circus

Les crédits de films les plus récents de Pugh incluent Ne t’inquiète pas chérie et Le Chat Botté : Le Dernier Vœuoù elle a exprimé Goldilocks. Ne t’inquiète pas chérie est devenu une machine à gros titres, avec des histoires en coulisses (y compris une prétendue querelle entre Pugh et la réalisatrice et star Olivia Wilde) éclipsant souvent les mérites du film. Au cours de son entretien avec Vanity Fair, Pugh a été interrogée sur la façon dont le fait d’avoir été séparée lors de la tournée de presse du film l’avait affectée.

« Idéalement, je n’ai pas vraiment envie de descendre le Ne t’inquiète pas chérie conversation parce que toute cette version pour L’émerveillement a été si positif et j’ai été très heureux d’en parler. Je ne ressens pas vraiment le besoin d’entrer dans les moindres détails de Ne t’inquiète pas chérie. Donc, si ça va, je vais probablement laisser celui-là reposer », a-t-elle déclaré.

Pugh apparaîtra ensuite dans Bonne personne, face à Morgan Freeman. Le film écrit et réalisé par Zach Braff sortira en salles le 24 mars. Cet été, elle apparaîtra dans le très attendu Oppenheimer. L’année prochaine, Pugh revient au MCU en tant que veuve noire pour Coups de foudre.