Florence Pugh et Zach Braff : pourquoi c’est la plus belle histoire d’amour de toutes

L’actrice de Midsommar et l’interprète de Scrubs entretiennent une liaison depuis trois ans. Découvrez comment le lien a commencé et quand ils ont pu fouler le tapis rouge ensemble.

© GettyFlorence Pugh et Zach Braff, en couple il y a trois ans.

S’il a commencé sa carrière professionnelle en 2014, ce n’est que cinq ans plus tard que Florence Poug étoilé milieu de l’été et est devenue l’une des actrices les plus populaires et les plus adorées du public. Mais si beaucoup aiment regarder ses films et séries, ainsi que ses promenades emblématiques sur le tapis rouge, peu connaissent sa vie intime et ses belle histoire d’amour avec l’acteur Zach Braff.

Alors qu’elle s’est récemment fait remarquer dans des productions comme Petite femme ou Veuve noireon a vu l’interprète s’exhiber en John JD Dorian dans gommagesainsi que dans le film Moins cher à la douzaine, qui a été créée il y a quelques jours sur Disney +. Tout au long de leur carrière, un projet les réunit et les rend inséparables : le court métrage Dans le temps qu’il faut pour obtenir. Sorti en 2019, Pugh a joué le rôle principal, tandis que Braff était chargé de le diriger.

La vérité est que l’amour a frappé à leur porte et qu’ils ne pouvaient pas le cacher. C’est que bien qu’ils aient essayé de garder leur lien privé, les paparazzi les ont bientôt photographiés lors d’une promenade à New York. Les interactions sur Instagram et les rencontres apparemment informelles lors des avant-premières ont fait de la romance un secret de polichinelle. Mais la relation est devenue aussi évidente que tendre lorsque l’actrice a partagé son amour sur les réseaux sociaux.

Lorsque Zach Braff a célébré son anniversaire en 2020, Pugh a écrit : «Nous célébrons haut et fort. Joyeux anniversaire et applaudissements pour cette personne spécialel ». Et même si c’était un gentil message, malheureusement une bonne partie de ses followers s’est chargée de juger de la différence d’âge. Aujourd’hui l’acteur a 46 ans, alors qu’elle a 26 ans. Après avoir bloqué les commentaires sur son post, il a publié une vidéo de près de 4 minutes dans laquelle il prend la défense de sa compagne.

« Je n’ai pas besoin qu’on me dise qui je dois ou ne dois pas aimer. Si c’est quelque chose que vous n’aimez pas, alors ne me suivez pas. Parce que l’abus qu’ils commettent contre lui est quelque chose qu’ils commettent aussi contre moi.« , il a insisté. Bien qu’ils continuent de protéger leur romance en toute intimité, on sait qu’ils ont passé ensemble la quarantaine du coronavirus et beaucoup soupçonnent qu’ils partagent une maison à ce jour. Braff a publiquement soutenu Pugh à propos de son nouveau rôle dans le Univers cinématographique Marvel, bien qu’ils ne se soient pas encore accompagnés sur les tapis rouges. Les Oscars 2022 seront-ils la grande opportunité ?

