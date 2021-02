Florence Pugh et Morgan Freeman jouent dans Une bonne personne

Ce vendredi 26 février, Deadline a annoncé le nouveau film de Zach Braff, A Good Person. Le film sera en vedette le lauréat d’un Oscar, Morgan Freeman, et par la jeune actrice, Florence Pugh.

Tout au long de sa carrière Zach Braff a été nominé 3 fois aux Golden Globes pour son rôle principal dans la comédie télévisée Scrubs. Oui, il est mieux connu pour son travail d’acteur que de réalisateur.

Braff a peu de titres dans sa cinématographie assis dans le fauteuil du réalisateur. Même A Good Person sera le quatrième film après Tiempo de Volver, Wish I Was Here and Going in Style, dans lequel il a déjà réalisé Morgan Freeman. Il a également été à l’origine d’épisodes de séries télévisées célèbres telles que Ted Lasso.

Une bonne personne racontera l’histoire d’Allison (Pugh), dont la vie s’écroule après sa participation à un accident mortel. Dans les années qui suivent, c’est la relation improbable qu’elle noue avec son futur beau-père (Freeman) qui l’aide à vivre une vie digne d’être vécue.

Florence Pugh est une actrice connue principalement pour des films tels que Midsomar, The Falling, Lady McBeth et Little Woman, pour lesquels elle a été nominée pour un Oscar du meilleur second rôle féminin. De plus, il fait partie des stars qui ont récemment rejoint l’univers cinématographique Marvel.

Morgan FREEMAN il est l’une des stars de cinéma les plus appréciées de sa génération. On se souvient de lui pour de grands succès comme Invictus, Seven, Million Dolar Baby et The Shawshank Redemption.