Florence Pugh dit que le monde du cinéma indépendant était mécontent d’avoir rejoint le MCU

Florence Poug s’est révélée être une actrice polyvalente tout au long de sa carrière. Pugh a été reconnue après son rôle décisif dans le drame indépendant britannique de William Oldroyd Madame Macbeth, et est devenu plus tard internationalement reconnu après des rôles dans le film sportif Me battre avec ma famillele film d’horreur d’Ari Aster Midsommaret le drame d’époque de Greta Gerwig Petite femme. Ce dernier a valu à la jeune actrice une nomination aux Oscars en 2020. L’année suivante, elle est devenue membre de Marvel Cinematic Universe dans le rôle de Yelena Belova dans le film. Veuve noire et la série Disney+ Oeil de fauconet reprendra le rôle dans le prochain Coups de foudre.





Bien que les opinions concernant le MCU se soient révélées source de discorde dans le passé, il y avait un groupe particulier qui, selon Pugh, n’était pas très satisfait de son choix de jouer dans Veuve noire. Dans une récente interview avec Time, l’actrice a partagé: « Tant de gens dans le monde du cinéma indépendant étaient vraiment énervés contre moi. Ils étaient comme, ‘Génial, maintenant elle est partie pour toujours. Et je me dis, non, je travaille aussi dur qu’avant. J’ai toujours fait des films à la suite. C’est juste que les gens les regardent maintenant. Vous devez juste être un peu plus organisé avec votre emploi du temps.

Cela fait écho aux commentaires que l’actrice a faits en mars, lorsqu’elle a dit qu’elle était « bousculée » par des commentaires selon lesquels elle ne reviendrait pas pour faire des films plus petits : « … Je pense qu’il y a de la beauté dans tous les types de ces films. Il y a de la beauté dans le des histoires massives et épiques comme Dune, comme Marvel, comme même Oppenheimer que j’ai fait. Ce sont des méga films incroyables. Et puis il y a aussi de la beauté dans tous ces petits que tout le monde ne va pas voir, mais qui vont affecter le droit personne au bon moment. Je n’ai jamais pensé que j’allais faire un seul type de film. J’ai toujours su que je voulais toucher à tous les domaines.

Projets récents de Florence Pugh

Suite à la sortie de Veuve noirePugh a joué dans trois films en 2022 : Ne t’inquiète pas chérie, la merveilleet Le Chat Botté : Le Dernier Vœu, où elle a exprimé Goldilocks. Cette année, l’actrice joue dans le récent Une bonne personne, et apparaîtra ensuite dans deux films très attendus. En juillet, elle apparaîtra dans Christopher Nolan Oppenheimer en tant que jeune femme ayant une relation amoureuse avec J. Robert Oppenheimer. En novembre, elle sera sur grand écran en tant que princesse Irulan de la maison Corrino dans Dune : deuxième partie. Le film met également en vedette les autres nominés aux Oscars Timothée Chalamet et Austin Butler, et Zendaya, lauréate d’un Emmy Award, et est réalisé par Denis Villeneuve, qui a déclaré à Time qu’il pensait que la jeune distribution du film « serait le nouveau pouvoir à Hollywood ».

Le calendrier de Pugh semble certainement chargé, mais l’actrice ne ralentit pas car elle a plusieurs projets en cours, dont le thriller d’horreur Le packco-vedette et réalisé par Alexander Skarsgård, et le drame romantique d’A24 Nous vivons dans le temps en face d’Andrew Garfield. Elle reviendra au MCU en tant que Yelena Belova quand Coups de foudre sort en salles en 2024.