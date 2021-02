Flora & Ulysse: un grand livre, un bon Disney + un film original

L’un des films originaux Disney + les plus récents de Disney qui devrait être diffusé le 19 février est Flore et Ulysse.

Basé sur le charmant livre pour enfants best-seller du même nom de Kate DiCamillo, Flore et Ulysse est une histoire de super-héros non conventionnelle qui explore le but, l’excitation et le rôle des super-héros.

Ça ne fait aucun doute que Flore et Ulysse est une bonne histoire: Flora est une fillette de 10 ans amoureuse de bandes dessinées, aux prises avec la séparation de ses parents et le fait que les super-héros ne se présentent pas dans le monde réel. Cependant, elle a une nouvelle vie quand elle sauve un écureuil d’une rencontre malheureuse avec le nouveau vide de son voisin: l’Ulysses 2000X. L’écureuil, que Flora nomme par la suite et à juste titre Ulysse, peut manger (garçon, il adore manger), écrire de la poésie et voler. Peut-être plus important encore, il redonne espoir et unit la famille de Flora, apportant une excitation et un épanouissement renouvelés à leur vie banale.

Alors que le livre est amusant, drôle et attachant dans sa mise en page de bande dessinée qui n’est pas seulement un choix solide pour le contenu de super-héros, mais joue également dans des références spécifiques dans l’histoire, la traduction en film n’est pas aussi drôle. Il essaie vraiment d’être drôle mais tombe à plat. Les personnages enfants semblent être très adultes tandis que les adultes sont des versions 2D ennuyeuses de personnages qui auraient autrement une profondeur intéressante. L’excentricité des personnages se perd à l’écran. Les parents de Flora sont joués par Allyson Hannigan et Ben Schwartz, alors j’aurais pensé qu’ils n’auraient pas pu être mieux choisis en termes de potentiel comique. Hélas, c’était peut-être plus un faux pas de direction. Quoi qu’il en soit, la comédie intelligente faisait défaut.

La trame de fond était bien organisée et avait eu des moments amusants: la mère de Flora est romancière et son père écrivain de bandes dessinées, bien que les deux vivent des vies tendues en raison de leur séparation et de leur carrière difficile. Au début du film, Flora se décrit comme une cynique, en grande partie à cause de la séparation de ses parents et de l’absence de toute excitation actuelle. Si le film ne va pas être aussi drôle que le livre, j’espère qu’il m’entraînera à un niveau plus thématique. J’étais donc engagé par l’introduction dans l’espoir qu’Ulysse nous donnerait une nouvelle perspective sur les épreuves et les tribulations de la vie qui resteront parfois changées.

Bien qu’Ulysse fasse cela dans une certaine mesure, (alerte spoiler) Les parents de Flora se retrouvent ensemble et la boucle est bouclée pour toujours. Si les enfants doivent être inscrits dans l’histoire comme étant adultes et sages au-delà de leurs années (reflétant largement la vie réelle que j’applaudis dans beaucoup de films Disney plus récents), pourquoi ne pourrions-nous pas nous en tenir à un « «Ça ne se passe pas toujours comme un conte de fées mais il y a encore de l’excitation et de l’épanouissement dans le monde et on arrive à s’en sortir» approche? Peut-être que ce thème global est trop cynique, même pour Flora (et Disney).

Les leçons de magie et de vie de Disney (telles que le sens du but et l’importance du changement) s’inscrivent dans et en dehors de l’histoire, mais elles ne contiennent pas le punch qu’elles auraient normalement en raison des lacunes susmentionnées. Flora et Ulysses sont indéniablement un duo mignon avec beaucoup à donner au monde, et bien que certains enfants adorent vraiment ce film, je recommanderais le livre avant tout.

Flore et Ulysse devrait être diffusé exclusivement sur Disney + à partir du 19 février. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.