Flight Simulator offre des visuels d’une fidélité maximale

Flight Simulator de Microsoft est aussi spectaculaire que prévu. Le matériel révélé à ce jour a mis en évidence l’approche presque photoréaliste du rendu et le jeu est pleinement conforme, mais il est difficile d’illustrer le niveau de détail sans précédent, du macro au micro détail, à une échelle littéralement mondiale. Voici un aperçu des graphiques de nouvelle génération. Cela a l’air incroyable, mais à un prix. Préparez-vous à faire face aux exigences de peur pour atteindre près de 60 images par seconde avec les paramètres de qualité les plus élevés. Flight Simulator fonctionne relativement bien sur le matériel actuel, mais est conçu pour tirer parti des composants PC du futur.

En plus des visuels, ce que j’aime dans Flight Simulator, c’est le niveau d’accessibilité. Le gameplay est similaire aux précédents, mais agrémenté d’encore plus de détails et de simulation. Piloter un Airbus A320 est complexe dans la vraie vie et peut être tout aussi complexe dans le jeu, mais vous pouvez réduire la résolution et l’automatisation à un niveau de difficulté de votre choix. Le mode Easy est idéal pour jouer avec un contrôleur, par exemple. Cependant, la physique et la simulation du monde restent les mêmes, donc vous n’avez pas l’impression que c’est un jeu d’arcade, c’est juste moins manuel. Le cycle de jeu est simple, il se résume à voler d’un endroit à un autre et cette simplicité fait sa force. Pour moi, à son meilleur, ce jeu est très relaxant et j’ai passé plus de 10 heures à apprendre à piloter l’avion, à explorer et à profiter des paysages du monde. J’ai fait ça pendant des heures sans penser au temps, comme marcher dans le monde réel, par exemple.

En termes de technologie, le nouveau Flight Simulator a été construit à partir du moteur de simulation du précédent, mais avec d’immenses améliorations et un nouveau moteur de rendu, créé par Asobo Studio. C’est le studio de l’excellent A Plague Tale: Innocence, un studio ayant le savoir-faire pour présenter des solutions de rendu personnalisées et l’équipe s’est dépassée ici. Présenter tout le monde dans un jeu n’est pas une tâche anodine, le moteur utilise des images satellites ou des captures aériennes comme base pour les données de hauteur et de texture du terrain. Une IA responsable de la génération procédurale lit ces textures en fonction de ses propres paramètres et remplit le terrain de manière appropriée avec des matériaux, des routes, des bâtiments, des arbustes, des arbres et plus encore, selon les matériaux créés par l’équipe. Après cela, les artistes peuvent embellir des lieux spécifiques avec plus de détails capturés par la photographie et les textures. Vous pouvez vous attendre à quelque chose de plus luxueux dans les capitales, les sites historiques ou les paysages naturels célèbres.

Lorsque vous jouez, vous regardez essentiellement une image à très haute résolution du globe entier en 3D. Pensez à Google Earth, mais avec une bien meilleure qualité. Nous sommes confrontés à plusieurs téraoctets de textures et de cartes de hauteur pour lesquelles vous n’auriez jamais de disque dur à stocker pour obtenir l’effet souhaité. La solution d’Asobo est ingénieuse. Il s’agit d’un simulateur et ainsi, la vitesse de vol est recréée correctement et est très lente selon les normes d’arcade. En utilisant des textures et des mélanges de base, le jeu utilise votre connexion Internet pour diffuser et gérer le terrain avec une qualité supérieure sur votre PC pendant que vous jouez, via Azure. C’est une nouvelle façon d’améliorer la fidélité et la diversité que je n’ai jamais vue dans un autre jeu. Il s’agit d’une mise en œuvre complète de la «puissance du cloud» qui permet d’obtenir quelque chose qui ne serait tout simplement pas possible avec un téléchargement conventionnel. C’est un système très efficace, sur plus de 10 heures de jeu, j’ai remarqué des téléchargements autour de 7 Go.

Il ne s’agit pas seulement du détail des scénarios utilisés par le flux. Flight Simulator rend également la position des avions dans le monde réel à proximité. Le climat est simulé en fonction de données réelles, des tempêtes au rendu des nuages. L’objectif est de représenter un vol réel et les conditions météorologiques 24 heures sur 24 pendant 7 jours. C’est ambitieux, c’est unique et ça marche. En termes de rendu de ce climat, le moteur réalise un brouillard proche et lointain, une diffusion de la lumière et une couverture nuageuse volumétrique pour couvrir un large éventail de possibilités. Flight Simulator est un jeu sur l’altitude et environ la moitié de votre écran rend généralement le ciel, une grande partie du budget de rendu est dépensée ici.

D’énormes formations nuageuses volumétriques s’étendent jusqu’à ce qu’elles soient hors de vue sans transitions notables en détail ou sans apparition. Les nuages ​​créent des ombres les uns sur les autres et sur le sol, se formant et se dissipant en fonction du vent et des conditions météorologiques. En Ultra, les nuages ​​volumétriques ont une résolution beaucoup plus élevée et le réalisme est époustouflant. Lorsque le rendu atmosphérique, les nuages ​​et la lumière se combinent, le résultat est spécial.

C’est une image en temps réel du jeu. L’éclairage et le rendu cloud sont sublimes et le support HDR est incroyable.

Le terrain sous les nuages ​​a également reçu une immense attention aux détails dans les buissons, les arbres, les bâtiments et les routes qui s’étendent à perte de vue à Ultra. Certaines zones ont une meilleure apparence que d’autres, en fonction des données satellitaires ou si vous utilisez le flux de matériaux photo-réalistes, mais en général, la plupart des endroits sont beaux. Voler près du sol en dehors des villes révèle des matériaux très détaillés, même des brins d’herbe individuels. Inutile de dire qu’en haut, les résultats sont presque photo-réalistes. De plus, le monde n’est pas statique. Les villes ont des cycles de jour et de nuit avec des voitures et des bus errant dans les rues, des centaines de sources lumineuses et d’autres éléments dynamiques qui affectent l’éclairage volumétrique du jeu. Si vous survolez une ville la nuit, vous pouvez même voir le bas de l’avion éclairé par la ville ci-dessous. Inutile de dire que le rendu du navire et du cockpit est sans égal. Le lancer de rayons arrivera dans le futur et j’ai hâte de voir comment cela se passe.

Cependant, ce saut générationnel dans la fidélité a un prix. Sur un Ryzen 9 3900X avec un RTX 2080 Ti, les paramètres ultra-4K signifient des fréquences d’images comprises entre 30 et 40 ips la plupart du temps. La fréquence d’images varie en fonction de la proximité du sol ou de la proximité des nuages. Le système cloud, par exemple, demande beaucoup au GPU, tandis que voler à basse altitude en Ultra est plus exigeant pour le processeur. Mais n’ayez pas peur, Flight Simulator évolue bien sur le GPU et le CPU, en fonction des différentes options graphiques ici.

Nous en reparlerons plus lorsque le jeu sortira, mais il y a des victoires faciles ici. Par exemple, dans le cas d’une limitation CPU, je peux doubler les performances en descendant vers les paramètres les plus faibles, ce qui permet d’explorer les couches dans l’adaptation du CPU. 4K, dans des situations limitées par le GPU, passer de Ultra à Elevé entraîne une amélioration de 32% des performances, passant à 61% si vous passez à Moyen. J’ai essayé d’explorer les différentes options, mais je pense que High offre le meilleur rapport qualité-prix. L’impact sur la qualité visuelle est minime et l’augmentation des performances est palpable. Le convertisseur de résolution interne mérite également une attention particulière, d’autant plus qu’il peut utiliser la reconstruction d’image s’il est inférieur à 100%. Sur un PC grand public, jusqu’à 1080p sur Medium montre qu’un système Core i5 8400 équipé d’une GTX 1060 ou d’un RX 580 peut fonctionner à 30fps-40fps, Nvidia réalise un avantage de performance de 25%. J’espère qu’il y a de la magie pour AMD ici car il semble que Polaris soit sous-performant ici

Comme vous vous en doutez, le rendu des cockpits est sublime.

Mais la conclusion est qu’il s’agit essentiellement d’un jeu de nouvelle génération avec des exigences plus exigeantes et malgré la possibilité d’adapter le jeu à différents équipements, vous ne le verrez pas à son meilleur sur un PC grand public. Cela dit, comme Red Dead Redemption 2, jouer à Medium est meilleur que de nombreux jeux en termes de qualité de la présentation globale, il s’agit d’adapter votre perception des paramètres de qualité dans un jeu où Medium est meilleur que beaucoup. fonctionnant sur Ultra.

Dans le temps que j’ai eu avec la version préliminaire de Microsoft Flight Simulator, j’ai vu un niveau d’ambition et de maîtrise gigantesque. Je pense qu’Asobo a fait un très bon travail en termes de mise à l’échelle graphique (mais j’aimerais voir la prise en charge de Nvidia DLSS pour améliorer les performances), mais il est important de garder à l’esprit que Flight Simulator est également exigeant pour le processeur, ce qui pourrait s’améliorer dans le futur lorsque nous passerons de DirectX11 à DirectX12.

Mais ce que j’ai le plus aimé dans Flight Simulator, c’est qu’il ressemble vraiment à une exclusivité PC. Oui, une version Xbox est en route, mais le jeu a été conçu principalement pour le PC et l’immense pluralité de matériels pris en charge, quelque chose qui va au-delà des processeurs, des GPU, des claviers et des souris. J’ai joué avec un contrôleur, une souris et un clavier et même un stick de vol avec des pédales. Le jeu reconnaît automatiquement chaque contrôleur et dispose de préréglages pour à peu près tout, tout comme les excellents simulateurs de vol déjà sortis. Même jouer avec la manette Xbox 360 est relaxant, si vous jouez sur Easy.

Le jeu maintient ce niveau de support et sa personnalisation est intuitive. Vous pouvez tout modifier dans la fenêtre de jeu, désactiver les widgets et les déplacer comme dans un ancien RPG. C’est tout simplement incroyable. Vous pouvez jouer avec la caméra à la troisième ou à la première personne, vous pouvez regarder l’avion voler dans une caméra gratuite, sans restrictions, en s’éloignant si vous le souhaitez. Ce n’est pas seulement un jeu et je pense que c’est bien plus qu’un simulateur. À bien des égards, le mot est un voyage et très beau.