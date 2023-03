Flight of Thieves: Casting du film indien NETFLIX le plus populaire MAINTENANT

Netflix

C’est le deuxième film le plus regardé sur Netflix et on vous dit qui compose son casting.

©IMDBNous vous disons qui compose le casting du film à succès Netflix

Nous vous disions récemment quel est le film le plus regardé sur Netflix et le deuxième le mieux positionné sur la plateforme de streaming est vol de voleursalors on vous dit qui fait partie du casting de ce film à succès.

Sous le titre original de Chor Nikal Ke Bhagala bande vient de sortir le 24 mars et cumule déjà 8 points sur 10 dans des sites spécialisés comme IMDBqui fait l’éloge du film, une opinion que les fans de Netflix soutiennent en le positionnant parmi les contenus les plus visionnés au monde.

+ Distribution de Chor Nikal Ke Bhaga ou Le Vol des voleurs

synopsis officiel de la fuite des voleurs: »Une hôtesse de l’air et son petit ami doivent voler des diamants pour rembourser une ancienne dette, mais leur plan est plongé dans le chaos lorsqu’une bande de pirates de l’air monte également à bord de l’avion.« .

Les stars du cinéma Yami Gautam (Neha Grover), qui est apparue dans des projets comme Un jeudi, Kaabil, Uri : la frappe chirurgicale, Sanam Ré et donneur vicky; kashal ensoleillé (Ankit Sethi), acteur de chiddat, Milli, Hurdang et doré; charad kelkar (Parvez Shaikh), de Tanhajiet Har Har Mahadev; et pour Indraneil Sengupta (Sudhanshu Roy), de hatyapuri, Arundhati, docteur g et 1920.

Le film dure près de deux heures et, bien qu’il ne soit pas aussi médiatisé, il a surpassé les grands thrillers tels que Parfum : L’histoire d’un meurtrier, Johnny, L’éléphant du sorcier et même l’oscarisé Pas de nouvelles au front.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?