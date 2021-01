Fleet Magazine Awards 2020. Apprenez à connaître tous les gagnants

Dédié au domaine de la mobilité d’entreprise et de la gestion de flotte, le Magazine de la flotte a annoncé les lauréats de l’édition 2020 des «Fleet Magazine Awards».

Sponsorisés par Verizon Connect, les Fleet Magazine Awards visent à mettre en avant les véhicules, les services et le travail des entreprises, en faveur d’une plus grande efficacité et performance énergétique de leurs flottes automobiles.

Dans l’édition 2020, Fleet Magazine a décidé de ne pas décerner le «Prix de la personnalité de l’année», justifiant la décision en fonction des circonstances particulières liées à la pandémie.

Les gagnants

Bien que le «prix de la personnalité de l’année» reste à décerner, les autres prix ont tous été attribués. Dans cette liste, vous pouvez connaître vos gagnants:

BMW 330e Touring PHEV – Voiture de fonction (passager léger);

Volkswagen e-Crafter – Voiture de fonction (utilitaire léger);

Kia e-Niro – Voiture électrique de société;

Volkswagen Golf 2.0 TDI – Voiture de fonction jusqu’à 27 500 euros;

BMW 330e Touring PHEV – Voiture de fonction 27 500 à 35 milliers d’euros;

LeasePlan – Meilleur gestionnaire de flotte;

EDP ​​- Flotte verte et flotte de l’année.

Comment fonctionnent les prix?

Les candidatures pour l’édition 2021 étant déjà ouvertes, il nous reste à expliquer un peu mieux le fonctionnement de ces récompenses.

La nomination des «Fleet Magazine Awards» relève de la responsabilité d’un jury composé de représentants d’entités extérieures au promoteur du Prix. De cette manière, le choix des véhicules qui concourent pour les différentes catégories du « Enterprise Car Award » est de la responsabilité d’un groupe de gestionnaires de flottes et de décideurs pour l’achat de véhicules pour leurs entreprises.



© Thom V. Esveld / Raison automobile

La Volkswagen Golf 2.0 TDI a reçu le prix « Voiture d’entreprise jusqu’à 27 500 euros »

Outre l’élection des lauréats des différentes catégories du «Car Company Award», ce jury est également chargé de l’élection du «Fleet Manager Award».

La nomination des lauréats du «Green Fleet Award» relève de la responsabilité de l’ADENE, l’Agence de l’énergie, qui évalue les performances des flottes selon les critères de MOVE +, un système qui évalue et classe les performances énergétiques des flottes automobiles. Le gagnant reçoit un certificat MOVE +, qui définit et classe le niveau d’efficacité énergétique du parc automobile de l’entreprise distingué par le prix.

Enfin, le lauréat du «Fleet of the Year Award» est choisi par les six principales sociétés de gestion de flotte. Ce choix est fait en fonction de leur évaluation des projets soumis annuellement par les entreprises concurrentes.