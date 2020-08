“Flatliners”: Pourquoi le remake a-t-il été un tel flop?

08/02/2020 19h00

Il existe de nombreuses nouvelles éditions de films cultes, mais tous ne seront pas un succès. Le remake de “Flatliners” s’est avéré être un flop cinéma en 2017.

Le film d’horreur de science-fiction “Flatliners – Today is a beautiful day to die” du réalisateur Joel Schumacher (1939-2020) de 1990 a un certain statut culte et a même reçu une nomination aux Oscars en 1991. Avec des stars comme Julia Roberts, Kiefer Sutherland et Kevin Bacon, l’œuvre, qui traite du sujet de l’expérience de mort imminente, est de première classe. Le remake du même nom est sorti en 2017 dans les cinémas 27 ans plus tard – comme tout le monde le sait, Hollywood adore les nouvelles éditions. Dimanche 2 août, 22h20, «Flatliners» célèbre la première de la télévision gratuite allemande sur RTL (ou via TVNow).

Voilà ce que signifie “Flatliners”

La prémisse en 2017 est la même qu’en 1990: cinq étudiants en médecine veulent découvrir le secret de l’existence d’une vie après la mort. Pour ce faire, ils se lancent dans une expérience dangereuse: ils arrêtent brièvement leur rythme cardiaque afin de vivre une expérience de mort imminente. Mais leurs tentatives deviennent de plus en plus menaçantes et les élèves apprennent vite que le jeu en vue de l’au-delà a des conséquences. Ils ne lâcheront jamais leurs idées.

Ni les critiques ni les téléspectateurs ne sont convaincus

Le remake de “Flatliners” n’était guère convaincant par rapport à l’original. Au box-office mondial, seuls 45 millions de dollars américains peuvent être réservés. Le travail du réalisateur danois Niels Arden Oplev (59 ans, “Verblendung”) ne se marie pas bien ni avec la critique ni avec le public. Sur le célèbre portail international de critiques «Rotten Tomatoes», «Flatliners» ne compte que quatre pour cent des critiques. Les cinéphiles étaient un peu plus miséricordieux, ici le film peut réserver 33%.

Le ténor de la critique: le film est sans inspiration et sans idées nouvelles. L’intrigue éclabousse comme une ligne zéro et ne prend jamais de vitesse. Le critique du magazine américain “Entertainment Weekly” jugeait même à l’époque que “à l’ère des remakes inutiles” “Flatliners” peut être “le plus inutile de tous”.

Même les acteurs de premier plan ne pouvaient rien y changer. Avec la star de «Juno» Ellen Page (33 ans), le héros de «Rogue One: A Star Wars Story» Diego Luna (40 ans) et l’ancienne actrice principale de «Vampire Diaries» Nina Dobrev (31 ans), «Flatliners» aurait le potentiel a dû attirer pas mal de fans dans les cinémas. Mais un remake a besoin de plus.

