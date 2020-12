Flashpoint a pris des précautions à la mi-tournoi après qu’un membre du personnel ait été testé positif pour COVID-19

Point de rupture la période 2 a en effet reporté sa routine pour aujourd’hui une 2ème fois, le CS: GO organisation introduite sur les sites de médias sociaux. Les poursuites d’aujourd’hui ont en fait été reportées pour une durée incertaine car Flashpoint prend des mesures pour continuer en toute sécurité.

Le dernier support supérieur (Fnatic vs Virtus Pro), ainsi que le dernier support inférieur (MIBR vs OG), ont été initialement reportés de 2 heures auparavant aujourd’hui. Flashpoint, néanmoins, a reporté les poursuites pour une heure incertaine plus tard dans la journée. En raison du fait que la composante du personnel occasionnel de Flashpoint a été jugée favorable au COVID-19, l’action a été prise.

Nous prenons les mesures appropriées pour procéder en toute sécurité et prévoyons de terminer l’événement ce week-end. Nous vous apporterons prochainement des mises à jour sur l’heure de début des matchs. – Point d’éclair (@Flashpoint) 5 décembre 2020

« Flashpoint 2 a fonctionné dans un environnement de bulle avec la sécurité et la santé de nos talents et de notre équipe comme notre priorité absolue en conformité avec le gouvernement du Royaume-Uni », a créé Flashpoint sur Twitter. Une composante du personnel de Flashpoint a effectivement vérifié favorable pour COVID-19, les joueurs ne sont pas menacés.

Poursuivant leur tweet, l’organisation a ajouté que cette tournure des événements consiste à mesurer les précautions appropriées. Ils ont cependant ajouté qu’ils continuaient encore l’événement ce week-end. Le samedi 5 décembre, le match du bracket supérieur entre Virtus.Pro et Fnatic a eu lieu. Fnatic a été envoyé dans la tranche inférieure et VP s’est qualifié pour la grande finale.

Dans une série classique angoissante entre OG et MiBR, les deux équipes se disputent leur campagne pour continuer dans le tournoi. La série a parcouru toute la distance de trois cartes. À la fin, OG l’emporte sur ses ennemis pour avancer vers le support inférieur et affronter le Fnatic en attente. Le vainqueur entre les équipes affrontera ensuite Virtus.Pro pour couronner les vainqueurs ultimes. Flashpoint déclare que les deux séries seront jouées le dimanche 6 décembre.

Un champion sera couronné. Voici le programme du dernier jour de #Point de rupture 2. pic.twitter.com/niBnYfPZB5 – Point d’éclair (@Flashpoint) 6 décembre 2020

Bien que la compétition doive être interrompue en raison de ces circonstances imprévues, c’est la meilleure disposition que les organisateurs du tournoi puissent faire à l’heure actuelle. Comme le monde l’a vu, la pandémie de 2020 n’est pas une blague. De nombreuses industries ont subi un énorme coup et des pertes de bénéfices à cause de cela, et la scène eSport ne fait pas exception. Récemment, Soupape était sous la sellette après que de nombreux joueurs professionnels se soient déclarés mécontents de la manière dont l’entreprise gère ses eSports pendant ces périodes difficiles.

Le million de dollars CS: GO organisation dirigée par des sociétés d’esports telles que MIBR, Cloud9, MAD Lions et FACEIT était à l’origine prête à être utilisée en LAN à Los Angeles, en Californie. La pandémie COVID-19 a néanmoins perturbé les stratégies de Flashpoint au milieu de la première période, et la période 2 a été jouée complètement en ligne par précaution.