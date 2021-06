Flashback Review : l’effet papillon rencontre l’illimité et le synchrone

Dylan O’Brien fait un voyage de réalité époustouflant dans le psychédélique Retour en arrière. Ce que je peux mieux décrire comme une combinaison tordue de L’effet papillon, Illimité, et Synchronique. Le film est un barrage presque constant de montages rapides, d’images bizarres et d’effets de piste au ralenti. Le mystère en son cœur devient net alors que l’antagoniste fait l’expérience d’une crise de conscience. Retour en arrière est passionnant à voir, mais devient une victime de son propre scénario alambiqué dans l’acte final.

Retour en arrière commence avec Fred Fitzell (Dylan O’Brien) et sa petite amie de longue date, Karen (Hannah Gross), recevant une terrible nouvelle. Sa mère bien-aimée (Liisa Repo-Martell) a subi une lésion cérébrale catastrophique. Fred a du mal à faire face à son diagnostic tragique. Sa vie s’est installée dans une ornière confortable. Lui et Karen ont emménagé dans un nouvel appartement. Il a commencé un travail d’entreprise bien rémunéré en tant qu’analyste de l’information.

Une étrange rencontre dans les embouteillages réveille un souvenir refoulé du lycée. Il devient obsédé par la recherche de Cindy Williams (Maika Monroe), un ancien camarade de classe qui a apparemment disparu. Lorsque Fred retrouve ses vieux amis (Emory Cohen, Keir Gilchrist), ils n’ont également aucun souvenir de Cindy après une nuit fatidique. Fred commence à avoir des visions troublantes. Sa vie commence à s’effondrer alors qu’il creuse plus profondément pour Cindy. Il se rend vite compte que son expérimentation de jeunesse avec un médicament puissant a conduit à une possibilité alarmante.

Scénariste/réalisateur Christopher MacBride (La Conspiration) décharge un torrent de sensations tout en construisant son récit complexe. Alors que Fred se souvient des événements passés, ils commencent à se mêler à sa réalité actuelle. Il y a des scènes où le dialogue passe à une nouvelle période après chaque mot. C’est un processus fluide, mais étrange parce que les personnages basculent presque instantanément vers la façon dont ils regardaient ce point spécifique. C’est une approche intrigante qui vous aspire plus loin dans l’intrigue. Retour en arrière devient trop loufoque lorsque MacBride commence à incorporer des effets stroboscopiques. Toute personne souffrant d’épilepsie photosensible doit éviter ce film.

La représentation de la toxicomanie n’est pas l’objectif principal, mais bien réalisé. La description de Christopher MacBride de la consommation soutenue de drogue, de sa culture et de ses conséquences est parfaite. L’ironie est qu’il ne fait pas de déclaration anti-drogue ou pro. La drogue qu’ils consomment n’est jamais jugée dans le scénario. Mais le réalisateur montre assez précisément où mène la drogue. C’est un peu comme un avertissement bonus à son récit trippant qui voyage dans le temps.

Retour en arrière perd de la vapeur environ les deux tiers du chemin. Les astuces visuelles deviennent blasées une fois le mystère dévoilé. La fin a du sens, mais j’avais honnêtement perdu tout intérêt pour le charabia existentiel à ce moment-là. Dylan O’Brien est incroyable comme d’habitude. Ses choix de films sont uniques, réfléchis et divertissants. Tout ce qu’il a fait en tant qu’acteur principal depuis Le coureur du labyrinthe la trilogie n’a pas déçu. Retour en arrière était précédemment intitulé L’éducation de Fredrick Fitzell. Le film est une production de Resolute Films et Addictive Pictures. Il est actuellement disponible en streaming à la demande et numériquement avec une sortie Blu-ray/DVD le 8 juin de Lionsgate.

