Flash (Player) est officiellement mort, mais de nombreux jeux et animations survivent car sur Internet (presque) rien ne meurt du tout

« Adobe ne sera plus compatible avec Flash Player après le 31 décembre 2020. » Vous êtes sûrement nombreux à avoir reçu ce message lors du démarrage de votre ordinateur Windows ces derniers jours. Adobe a annoncé comme ça la fin d’une ère et a exhorté les utilisateurs à désinstaller ce composant qui est avec nous depuis 25 ans.

Cette mort annoncée depuis longtemps signifie qu’à partir du 12 janvier, même les personnes qui ont installé le composant ne peuvent plus l’utiliser. Les navigateurs modernes désavoueront Flash, mais plusieurs efforts permettre aux jeux et aux animations de survivre indépendamment, et quiconque veut profiter (ou souffrir) de ces expériences, peut continuer à le faire malgré la mort officielle de Flash Player.

Flash Player peut mourir, mais il ne faut pas l’oublier car il fait partie de notre passé

La technologie Le Flash a conquis le monde à la fin des années 90 et au début des années 2000, et avec lui, Adobe a réussi à trouver un moyen fantastique pour les animateurs et les développeurs de jeux et d’applications d’avoir une alternative dans laquelle le contenu Web pourrait être enrichi d’une manière jamais vue auparavant.

Ce passé était petit à petit tronqué. Jobs et sa fameuse interdiction de Flash sur iOS a marqué un tournant dans une technologie qui, rappelons-le, était un pilier fondamental du fonctionnement de YouTube jusqu’en 2014.

Ces dernières années, ce soutien a lentement mais inexorablement disparu, et Flash Player ne sera plus pris en charge par Adobe et les navigateurs modernes. Cela nous empêchera d’accéder à ces contenus de manière simple, mais cela ne signifie pas que les jeux et les animations sont relégués dans l’oubli.

En fait, il existe divers efforts pour préserver tout ce contenu. Comme indiqué dans Fast Company, différentes initiatives le permettront, et inciteront ceux qui veulent sauver ces jeux et animations peut le faire, au moins partiellement.

Farmville était probablement le plus grand représentant des jeux développés avec la technologie Flash, et cela a fait de Zynga un géant du divertissement sur les réseaux sociaux: en 2009, il comptait plus de 70 millions d’utilisateurs actifs.

L’un des plus intéressants est celui proposé par Flashpoint, un projet de préservation de jeux Web qui depuis le début de 2018 a réuni plus de 70 000 jeux et 8 000 animations sur différentes plateformes, avec un rôle clair pour Flash. Il est possible de télécharger le fichier, mais attention, car il pèse 478 Go (532 Go décompressé) et vous devrez donc disposer de suffisamment d’espace disque.

Il existe d’autres alternatives: Internet Archive maintient également un bon catalogue de jeux et d’animations Flash. Pour y parvenir, ils utilisent Ruffle, un couche d’émulation que nous pouvons également installer sur notre machine pour continuer à accéder à ces contenus.

Un service appelé Conifer sauve également cette technologie et permet utilisons un navigateur dans une ancienne version avec le support de Flash et réside sur un serveur distant. Et il est intéressant de noter qu’Adobe a offert une licence spéciale Flash Player à un développement appelé Newgrounds qui permet également de jouer aux jeux et animations Flash malgré la mort du composant original dans les navigateurs modernes.

Ainsi, Flash Player meurt, oui, mais le contenu survivra heureusement pour tous ceux qui veulent continuer à y accéder, ce qui montre cette ambition de plus en plus pertinente de préserver tout ce qui faisait partie de notre passé technologique.

Via | Entreprise rapide