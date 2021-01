Flash Player disparaît, et avec lui, un morceau de l’industrie

F dans le flash

Il y a des temps et des temps. Livres, musique, jeux vidéo; toutes sortes d’art, de divertissement et de loisirs que l’on peut imaginer, on a ses moments. Rien ni personne ne résiste hermétiquement au passage du temps, et il est naturel que les choses évoluent, même si malheureusement il existe des cas où elles n’évoluent pas toujours positivement. Je suppose que beaucoup dépendent de l’œil que vous regardez et des goûts et des besoins de chaque personne. Cependant, il y a des évolutions d’opinion unanime dont on ne croirait jamais qu’elles se produiraient … jusqu’à ce qu’elles le fassent. À l’époque, vous n’aviez pas l’idée que Sega arrêterait de créer des consoles, et c’est finalement arrivé. En revanche, tout le monde pensait à l’époque que Skype allait être le programme de communication par excellence, jusqu’à ce que petit à petit il perd de sa proéminence devant logiciels comme Discord, par exemple.

Cependant, cette 2021 commence par un « malheur nécessaire » au niveau de la culture informatique et de l’industrie du jeu vidéo. Il est certain que nous tous présents ici avons déjà joué à divers petits jeux sur des pages telles que les mini-jeux. Des dizaines – voire des centaines – d’applications basées sur ce plugin de navigateur nous ont procuré, jusqu’à relativement récemment, une infinité de plaisir et de rire. C’était en fait un lecteur multimédia, mais c’était censé être un système d’exécution – ou juste un environnement d’exécution. Un petit mais puissant service fourni par Adobe pour exécuter des milliers d’applications interactives.

Beaucoup se demanderont pourquoi il a récemment disparu. Adobe et d’autres sites Web majeurs ont conclu que Flash Player était le problème de tout le monde.

Il est vrai que grâce à lui, des applications curieuses pouvaient être créées et, dans la mesure du possible, plus ou moins facilement, mais cela posait de sérieux problèmes de sécurité. Pour vous donner un exemple, dans certaines versions de Tor (ou d’autres navigateurs avec des moteurs basés sur la navigation .onion) par défaut, le Flash Player a été désactivé, car il s’agissait d’une passerelle très facile à trouver pour les pirates et d’autres escrocs de l’Internet conventionnel et du Web profond. En bref, le programme posait plus de problèmes que de joies, et ses créateurs n’étaient pas intéressés à continuer à le patcher ou à réparer quoi que ce soit en raison des coûts élevés. De cette façon, il était préférable de l’interrompre afin que d’autres comme HTML5 puissent le remplacer, étant des services plus sûrs, plus fiables et plus rapides.

Flash Player depuis 1996 a servi à de nombreuses fins telles que les menus pour GPS, les autoradios et même les écrans tactiles d’imprimante. Cependant, pendant plusieurs années, son objectif principal était les applications de navigateur ou les jeux. Je suppose que beaucoup de nos chers lecteurs se souviendront de l’époque où Tuenti jouait Monstres d’arrière-cour. Ou à Tremor Games, des hordes de zombies ont été écrasées Rampage de zombies sans fin tant que je reçois des pièces. Tous ces moments ont été possibles grâce à Flash Player qui a maintenant pris sa retraite depuis ce vendredi 1 janvier 2021.

Il y a beaucoup d’autres questions curieuses à préciser et à aborder à ce sujet, comme le fait que Flash Player a en fait été créé par Macromedia et acheté peu de temps après par Adobe. Mais je suppose que cela donnerait même pour une bonne série d’articles sur la façon dont était toute l’histoire de ce programme et, en partie, de ses propriétaires. À partir de maintenant, ce qui compte, c’est la sécurité des systèmes et pour cette même raison, si Flash est toujours installé, vous devez le désinstaller. Si vous ne le faites pas, il n’y a rien à craindre, car Adobe lancera une mise à jour finale le 12 de ce mois qui mettra fin au fonctionnement de ce service sur tous les types d’ordinateurs.