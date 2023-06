« Flash » est une aventure de super-héros compétente, mais il y a un hic : nous avons un nouveau « Spider-Man : Crossing the Multiverse »

Il est impossible de trop se mettre en colère contre ‘The Flash’, ou de le blâmer pour tous les problèmes que l’univers DC traîne. Son engagement franc pour un plaisir inoffensif et un chaos coloré ils sont un soulagement après un film tout aussi chaotique et lugubre, ‘Black Adam’, mais qui était enveloppé d’un ton timide et solennel plutôt pesant.

‘The Flash’, de l’introduction même du personnage et de la séquence initiale hilarante, avec un titre de film qui ne vient pas de sortir -dans un méta clin d’oeil bien plus abouti que l’avalanche de œuf de Pâques ce qui nous attend- et le sauvetage in extremis d’une pluie de bébés (et de chien-guide), laisse transparaître le ton léger que l’on peut attendre du film d’Andy Muschietti. C’est un ton qu’il partage d’ailleurs avec la plupart des incarnations du personnage.

L’une est la série télévisée aujourd’hui à moitié oubliée mais sensationnelle, fortement influencée par Batman de Tim Burton et avec des détails de gloire tels que Trickster de Mark Hammil ou la bande originale de Danny Elfman. L’autre est la série fantastique de The CW, respectueuse des traditions et la galerie des voyous traditionnels du héros, avec des dispositifs d’action et de script simples et efficaces qui l’ont fait sortir vainqueur de l’adaptation d’arcs de la BD pas facile à visualisercomme le « Flashpoint » lui-même qui sous-tend ce film d’Andy Muschietti.

Pourtant, malgré ce ton lumineux (comme toujours, toujours dans DC en particulier et dans les films de super-héros en général, comme si tous les films du genre regrettaient d’être si à mi-parcours), la dernière ligne droite du film acquiert quelques résonances tragiques qui sont un peu trop grand pour cette approche du personnage incarné par Ezra Miller (qui, soit dit en passant, est brillant dans sa double incarnation). Et le résultat est un méli-mélo insensé de œuf de Pâques aussi accablant qu’il manque le moindre sens dramatique.

tsunami de clins d’oeil

Ce méli-mélo d’hommages arbitraires s’effondre sur le spectateur dans une dernière section dans laquelle il est impossible de ne pas penser à comment les multivers sont devenus le dispositif d’intrigue préféré du genre. Et, par association, impossible de ne pas retenir ‘Spider-Man : Crossing the Multiverse’, la dernière contribution d’Hollywood à cette mode (après l’avoir inauguré il y a quelques années dans le premier ‘Spider-Man : A New Universe’ et que Marvel l’a pressé dans « Doctor Strange in the multiverse of madness » et « Spider-Man: No Way Home ») et à quel point il est sorti.

Peut-être ‘The Flash’ est-il, de tous les films traitant du sujet, celui qui utilise le plus abusivement, presque pornographiquement, les possibilités des mondes parallèles : un spectacle à moitié cuit en images de synthèse qui n’a absolument aucun impact sur le conflit dramatique du film. Contrairement à « Crossing the Multiverse », qui, bien que parfois en proie à ses propres excès, avait une connaissance et une dévotion envers sa mythologie, « The Flash » est introuvable.

Et c’est très proche de la façon de bien le faire. Le clin d’œil (l’un des meilleurs du film) à « Retour vers le futur » est pertinent, car dans ses meilleurs moments, « The Flash » sait presser les paradoxes de la quatrième dimension via le multivers. ET La présence de Michael Keaton est mémorable, composant un Batman coriacesarcastique et émotionnel qui va au-delà du clin d’œil aux nostalgiques.

Il est inévitable de vouloir pardonner à ‘The Flash’ ses déséquilibres, sa dernière ligne droite épouvantable et ses effets spéciaux d’équilibre (qui n’ont pas le charme bidonville de ‘Quantumania’), surtout dans une année où la plasticité sublime des super-héros a atteint un nouveau pic visuel avec ‘Crossing the multiverse’. Mais il y a des moments où nos souhaits sont laissés à mi-chemin : maintenant, nous n’avons plus qu’à attendre que le coup de poing de James Gunn sur la table soit à part entière et pas simplement rester dans un autre multivers.

