Flash à nouveau en danger : Ezra Miller de nouveau arrêté

in

CÉLÉBRITÉS

L’acteur des Animaux fantastiques a joué dans un nouveau scandale à Hawaï. Dites-vous définitivement au revoir à Warner Bros. ?

© GettyEzra Miller, protagoniste d’un autre scandale à Hawaii.

le scandale avec Ezra Miller semble n’avoir aucune fin. C’est que, encore une fois, l’acteur de Éclat a été arrêté en Hawaii compromettant la première de Bandes dessinées DC. Ce n’est pas la première fois que la célébrité est impliquée dans un conflit de cette ampleur : le 27 mars, il a eu une altercation dans un bar et s’est vu imposer une ordonnance de restriction. Bien que, pour le moment, la police n’ait pas dévoilé de grands détails, la vérité est que la perturbation monopolise déjà la tension des fans de la franchise.

L’acteur de 29 ans a attiré l’attention pour la première fois lorsqu’en avril 2020, il a eu un conduite violente avec une femme, qui a été enregistré dans une vidéo devenue virale. C’est vers cette époque qu’un fanatique s’approche de lui pour le saluer dans un bar, à Irlande, et Ezra Miller semblait simuler un certain agacement. Cependant, il a commencé à répéter la phrase «Tu veux te battre?», tout en la tenant fermement par le cou et ceux qui étaient autour lui ont demandé d’arrêter.

Ce scandale ne semble pas avoir signifié grand-chose dans la vie de l’acteur de animaux fantastiques, puisqu’en mars de cette année, il a répété une attitude similaire. Pendant la nuit à un karaoké à Hawaï, Ezra Miller »a commencé à crier des obscénités et à un moment donné a saisi le microphone d’une femme de 23 ans qui chantait et s’est jetée sur un homme de 32 ans qui jouait aux fléchettes”. La police est arrivée pour l’arrêter sur les lieux. Finalement, Il a été inculpé, a payé sa caution et a été libéré..

Que va-t-il arriver à Éclat? Le film réalisé par Andy Muschietti devrait sortir en salles le 23 juin 2023. Et même si les dirigeants de Images de Warner Bros. Ils tiennent des réunions sur ce qui va arriver à l’avenir de l’acteur dans l’entreprise, la vérité est que tout semblait être un peu plus détendu lorsque le couple contre qui il a commis le crime d’inconduite et le crime de harcèlement, a retiré l’interdiction Commande.

Après avoir résolu ce problème juridique, le média local Hawaii News Now a assuré que l’acteur avait de nouveau été arrêté aux premières heures de mardi. Bien que la raison de la incidentsdepuis le portail ils assurent : « Des sources policières ont rapporté qu’il étaitet arrêté à nouveau sur l’île. Miller doit comparaître devant le tribunal mardi pour plaider coupable à des accusations de harcèlement et de conduite désordonnée.”.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂