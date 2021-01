Flappy Bird Creator a supprimé le jeu parce qu’il était trop addictif

Créateur de l’une des applications gratuites les plus populaires au monde, Flappy Bird, a déclaré qu’il avait supprimé le jeu parce qu’il savait qu’il était trop addictif, affirmant que cela ruinait sa «vie simple».

Depuis qu’il l’a enlevé, il s’est non seulement éloigné de son jeu, mais de la fortune qu’il lui faisait.

Mais certains points positifs en sont sortis. Il a ajouté: « Après le succès de Flappy Bird, Je me sens plus confiant et j’ai la liberté de faire ce que je veux. »