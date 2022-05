Flames of Vengeance, rencontrez le film avec Zac Efron comme papa

Les histoires terrifiantes et les personnages vraiment complexes sont l’une des touches les plus caractéristiques des livres de Stephen King. Connu comme la légende de la terreur, plusieurs de ses histoires ont été adaptées dans des productions cinématographiques au cours des dernières décennies, telles que » It », » The Shining » et » Misery ». À présent Universal Studios a décidé qu’il était temps de porter au cinéma »Flammes de vengeance », un thriller surnaturel de King qui aura Zack Efron Déjà Ryan Kiera Amstrong comme protagonistes.

La prémisse du nouveau film suit Charlie, une jeune fille qui développe la capacité de pyrokinésie – la capacité de créer et de manipuler le feu. Après un accident à l’école, son existence attire l’attention d’une agence gouvernementale connue sous le nom de « The Store ». Ses parents, qui ont déjà eu des expériences passées avec l’agence, devront se battre et sauver leur vie pour protéger Charlie.

La première version de »Flames of Vengeance », connue sous le nom de »Eyes of Fire », a été créée en 1984 et mettait en vedette l’actrice Drew Barrymore comme personnage principal. Bien que les effets spéciaux du film aient été incroyables pour l’époque de sa sortie, il semble que Blumhouse Productions et Universal veuillent faire connaître cette histoire aux nouvelles générations.

Qui participe à »Flames of Vengeance » ?

Ryan Kiera Amstrong

Charlie sera joué par Ryan Kiera Armstrong, la jeune femme qui lutte pour contrôler ses pouvoirs liés à ses émotions. Toute sa vie, ses parents ont essayé de lui apprendre des options pour calmer ses pouvoirs, mais il n’a toujours pas été en mesure de les contrôler efficacement.

Cette situation inquiète ses parents, ce qui fait que Charlie se sent coupable de ses actions qui se déroulent alors qu’il grandit dans l’adolescence et la rébellion. Se sentant isolée et confuse quant à ses capacités, Charlie est naturellement renfermée, ce qui en fait une cible d’intimidation.

Zack Efron

Le père de Charlie, Andy, est joué par Zac Efron, un homme qui a une forme faible de télépathie qu’il appelle sa « poussée », qui lui permet de persuader les gens de faire des choses. Utiliser son pouvoir de cette manière entraîne une migraine mortelle et un nez qui saigne, il ne peut donc pas le faire souvent.

citron de sydney

Sydney Lemmon joue Vicky, la mère de Charlie et la femme d’Andy. Elle l’a rencontré quand elle était à l’université, après que les deux se soient réveillés dans une salle de réveil dans une expérience financée par le gouvernement où des jeunes ont reçu une injection d’une substance connue sous le nom de « Lot 6 ». Vicky et Andy partagent un lien télépathique qui leur permet de communiquer entre eux en utilisant uniquement leur esprit.

Quand est sorti »Flames of Vengeance » ?

»Flames of Vengeance » est sorti en salles le 13 mai et est produit par Jason Blum Oui Akiva Goldsmanavec l’adresse de Keith Thomas et un scénario de Scott Teems. La version originale du film, connue sous le nom de »Fire Eyes » est disponible sur la plateforme Amazon Prime et YouTube.