Flames of Vengeance : le film idéal à voir si vous aimez Stranger Things

Ce jeudi une nouvelle version de l’histoire sortira en salles Yeux de feu par Stephen King. C’est la deuxième fois qu’il est adapté, puisque dans les années 80 il avait sa version mettant en vedette Drew Barrymore.

la terreur de Stephen King et son travail est l’un des plus couramment utilisés pour les adaptations cinématographiques et les séries télévisées. Vous pouvez penser à des productions comme Articledepuis les frères Muschietti, Compte sur moi depuis Rob ReinerSoit L’éclat depuis Stanley Kubrick et sa suite, médecin qui dortdirigée par mike flanagan. L’auteur de 74 ans né dans le Maine se fait remarquer par sa plume et c’est une tentation pour les studios.

Cette semaine arrivera un nouveau film basé sur le travail de Roide la main de Images universelles. Il s’agit de flammes de vengeanceréalisation inspirée du livre Yeux de feu (Firestarter) que l’auteur a publié en 1980. Il est à noter que c’est la deuxième fois qu’une version cinématographique de cette histoire est réalisée, qui en 1984 a eu son film avec Drew Barrymore comme protagoniste.

Dirigée par Keith Thomasest en vedette Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemmon et Michael Greyeyes. L’histoire se concentre sur un projet scientifique qui travaille avec des jeunes avec des capacités surnaturelles telles que la télékinésie, où le protagoniste est la fille de deux de ces jeunes et est né avec la capacité de contrôler le feu. Bien sûr, cela fera d’elle une faiblesse pour une agence gouvernementale secrète qui veut la prendre en charge.

Que dire de flammes de vengeance c’est qu’il rappellera à beaucoup choses étranges. C’est que, ainsi que la série de Netflix créé par les frères duffer Il a beaucoup de Stephen King dans son récit (même la première saison reprend plusieurs éléments de Yeux de feu), ce film fait la même chose et prend beaucoup de choses étranges. Dans ce contexte, il convient de noter que le film de Images universelles.

+Le meilleur et le pire de Flames of Vengeance

Si des éléments de ce nouveau film sur Yeux de feu il est juste de souligner le travail accompli par les jeunes Ryan Kiera Amstrong, qui à tout juste 12 ans parvient très bien à absorber la tension, le désespoir et la fureur de son personnage sur le papier et à le transférer à l’écran. Le plus faible est peut-être la linéarité de l’histoire, où les choses se succèdent sans beaucoup de temps pour le développement. Comme on l’a dit, flammes de vengeance vise un public suivant choses étranges et peut-être sont-ils ceux qui peuvent trouver les plus grands moments forts de ce film de Universel.

