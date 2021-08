FL Gov. DeSantis menace les mandats de masque de paiement des responsables de l’école

Ron « Don’t Fauci My Florida » DeSantis – ou « Death Santis » comme certains aiment l’appeler, a annoncé que le Conseil de l’éducation de l’État pourrait retenir le salaire des responsables de l’école qui obligent les élèves à se masquer dans la salle de classe.

Juste au moment où vous pensiez que le gouverneur républicain de Floride Ron Desantis et sa guerre contre les mandats de masques dans les écoles ne pourraient pas empirer, il continue de faire tout ce qu’il peut pour rendre plus difficile le sauvetage de la vie des gens.

Le gouverneur DeSantis ne peut pas payer les responsables de l’école pour avoir désobéi à son interdiction de mandat de masque.

Les écoles de Floride sont prêtes à rouvrir les campus, et le gouverneur Ron DeSantis s’est donné beaucoup de mal pour empêcher les mandats de masques à l’échelle de l’État dans les écoles publiques.

Malgré le décret de DeSantis qui crée un moyen facile pour les étudiants et les parents de refuser de porter des masques dans les salles de classe, de nombreuses écoles essaient de faire tout leur possible pour ralentir la propagation du COVID-19 en exigeant des masques.

Si un parent souhaite refuser que son élève porte un masque, il doit remplir un formulaire. Dans certains districts scolaires, les étudiants doivent également présenter une note du médecin. Quel genre de médecin signerait ça ?

Mais DeSantis trouve des moyens nouveaux et plus terrifiants de faire respecter ses règles par l’école.

DeSantis a menacé de réduire les salaires des professeurs de l’école en violant les restrictions de son mandat de masque.

Le bureau du gouverneur a publié une déclaration disant : « Ce serait l’objectif du Conseil d’État de l’éducation d’adapter étroitement les conséquences financières à l’infraction commise. Par exemple, le State Board of Education pourrait décider de retenir le salaire du surintendant du district ou des membres du conseil scolaire, en tant que moyen étroitement adapté pour s’adresser aux décideurs qui ont conduit à la violation de la loi.

« Les priorités du gouverneur sont de protéger les droits des parents et de garantir que chaque élève a accès à une éducation de haute qualité qui répond à ses besoins uniques », poursuit le communiqué.

Le surintendant de Miami-Dade, Alberto Carvalho, dirige le quatrième plus grand district scolaire du pays.

« À aucun moment, je ne laisserai ma décision être influencée par une menace sur mon salaire », a-t-il déclaré. « Un petit prix à payer compte tenu de la gravité de ce problème et de l’impact potentiel sur la santé et le bien-être de nos étudiants et employés dévoués. »

Les cas de Covid-19 en Floride sont en augmentation.

Le Foundation Hospital de Miami, en Floride, connaît une augmentation spectaculaire des cas de COVID-19 – mais pas seulement chez les adultes.

Au moins 135 enfants étaient hospitalisés au dimanche 8 août.

Les données montrent qu’il y a en moyenne 19 215 cas positifs en Floride chaque jour.

La Floride détient actuellement le deuxième taux le plus élevé de nouveaux cas par habitant en dessous de la Louisiane – et cela ne fera qu’empirer à partir d’ici – à moins que le gouvernement de Floride ne décide enfin de prendre la pandémie au sérieux, bien sûr.

La variante delta est extrêmement contagieuse, c’est pourquoi le CDC recommande le masquage à l’intérieur pour tous les élèves âgés de 2 ans et plus, qu’ils soient vaccinés ou non.

L’ancien directeur du CDC, le docteur Tom Frieden, a déclaré: «Il est extrêmement décevant de voir les gouverneurs du pays interdire des choses qui sauveraient des vies et maintiendraient nos enfants et nos enseignants dans l’apprentissage scolaire. Vous pouvez combattre ce virus avec ou sans science. »

Le doyen de la médecine tropicale du Baylor College of Medicine, le docteur Peter Hotez, a également pris une position similaire.

Pour la première fois, a-t-il dit, les États-Unis voient un grand nombre d’enfants dans des unités de soins intensifs pédiatriques. Et c’est avant que toutes les écoles n’ouvrent en Floride.

« Si nous voyons déjà des admissions en soins intensifs pédiatriques Covid-19 dans les hospitalisations d’enfants avant l’ouverture de l’école, que va-t-il se passer après cela? » demanda Hotez. « Les écoles vont être un accélérateur pour cela si nous n’avons pas tous ces enfants masqués. »

Poursuivre une éducation est maintenant un risque physique.

Certaines écoles de Floride espèrent toujours exiger des masques.

Le docteur Carlee Simon, qui est surintendante des écoles publiques d’Alachua, a déclaré que son district ignorerait l’interdiction.

« Le gouverneur devrait prendre des mesures conservatrices et faire tout ce qu’il peut pour protéger la vie de tous dans notre communauté », a déclaré le docteur Simon. « Je pense que le gouverneur a d’autres intérêts sur lesquels il se concentre. »

Ce ne serait pas la première fois que le gouverneur Ron DeSantis a des arrière-pensées lorsqu’il s’agit d’adopter une législature.

Un groupe de parents a également intenté une action en justice contre l’État et demandé à un juge de bloquer l’interdiction de DeSantis. En espérant que leurs efforts soient plus efficaces pour sauver des vies que leurs gouverneurs.

Izzy Casey est un écrivain qui couvre la culture pop, le divertissement et l’actualité.