FKA Twiggs poursuit Shia LaBeouf pour agression sexuelle et abus émotionnel

Selon la chanteuse FKA Twiggs, sa relation de presque un an avec l’acteur et rappeur freestyle Shia LeBeouf était physiquement, sexuellement, émotionnellement et mentalement.

Elle le poursuit donc devant la Cour supérieure de Los Angeles.

Selon Twiggs, 32 ans, les abus de LeBeouf lui ont laissé des ecchymoses sur le corps et une maladie sexuellement transmissible.

Le New York Times a détaillé un cas particulier d’abus commis par Shia.

Il conduisait de manière imprudente, a-t-elle déclaré dans une action en justice déposée vendredi, retirant sa ceinture de sécurité et menaçant de s’écraser à moins qu’elle ne déclare son amour pour lui. Ils revenaient du désert, où M. LaBeouf, la star de «Transformers», lui avait fait rage tout au long du voyage, a déclaré FKA brindilles dans le procès, la réveillant une fois au milieu de la nuit, l’étouffant. Après avoir supplié de sortir de la voiture, elle a dit qu’il s’était arrêté à une station-service et qu’elle avait pris ses sacs dans le coffre. Mais M. LaBeouf l’a suivie et l’a agressée, la jetant contre la voiture en lui criant au visage, selon le costume. Il l’a ensuite forcée à rentrer dans la voiture.

LeBeouf, 34 ans, a abordé le procès.

«Je ne suis pas en mesure de dire à qui que ce soit ce que mon comportement les a fait ressentir», a-t-il déclaré dans un e-mail au New York Times. «Je n’ai aucune excuse pour mon alcoolisme ou mon agressivité, seulement des rationalisations. J’ai été violent envers moi-même et tout le monde autour de moi pendant des années. J’ai l’habitude de blesser les personnes les plus proches de moi. J’ai honte de cette histoire et je suis désolé pour ceux que j’ai blessés. Je ne peux vraiment rien dire d’autre. »

Twiggs est le deuxième ex de Shia à l’accuser d’abus. Karolyn Pho a fait des allégations similaires.