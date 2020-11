Fivio Foreign explique pourquoi les rappeurs sont les personnes les plus ciblées sur Terre et TI est d’accord

Fivio Foreign est évidemment d’accord avec Jim Jones, qui a déclaré que le rappeur était l’une des professions les plus dangereuses au monde.

Le cracheur de Brooklyn est même allé plus loin et Twitter a déclaré les rappeurs comme les personnes les plus ciblées de la planète.

« Les rappeurs sont les personnes les plus ciblées sur la planète Terre. Cibles par la police, par d’autres rappeurs, par les médias, par des civils et tout le monde a l’impression que nous n’avons pas tout ce que nous avons », a tapé Fivio.

TI était d’accord avec l’évaluation de Fivio via l’utilisation d’émojis.

Vous pouvez pardonner à Fivio d’être un peu grandiose. Il a perdu son ami de forage Pop Smoke à cause de la violence et a été récemment arrêté pour un crime qu’il a dit ne pas avoir commis.

TI cependant … il a juste à dire moins et il peut vivre la vie d’un homme riche très choyé qui a fait une grande partie de son argent en rappant.