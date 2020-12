Fivio Foreign est prêt pour les vacances sur « Baddie On My Wish List »

Les vacances approchent à grands pas et il semble que la musique des fêtes soit officiellement incontournable. C’est à peu près partout et pour une raison quelconque, c’est comme les cinq mêmes chansons en rotation. Heureusement, Apple Music a fait appel à un grand nombre d’artistes pour des célibataires exclusifs des fêtes. Giveon a déposé « O Christmas Tree » mais nous avons fait en sorte que Fivio Foreign transforme un disque classique des fêtes en un hymne de forage certifié pour la saison des fêtes.

Fivi est de retour avec son nouveau single, « Baddie On My Wish List » et c’est tout ce que vous pourriez probablement souhaiter d’un album de Noël en 2020. Le rappeur retourne « First Day Of Christmas » avec un flow agressif alors qu’il détaille exactement ce qu’il veut voir sous le sapin de Noël le 25 décembre.

Découvrez ci-dessous la dernière offre de Fivio.

Paroles de citations

Le premier jour de Noël

J’ai mis un méchant sur ma liste de souhaits

Pas de gui, elle voulait des bisous

Elle a une forme et sa marche vicieuse

J’ai pris un Percocet et je suis devenu accro

Je n’ai plus de drogue, soulevé

Je suis tombé amoureux de toutes mes chiennes