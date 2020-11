Fivio Foreign abandonne le nouveau « Trust » de Banger

Fivio Foreign reste l’une des voix les plus convaincantes du mouvement Brooklyn Drill, et aujourd’hui, il arrive avec un autre nouveau banger dans « Trust ». Regroupant à nouveau son collaborateur fréquent AXL Beats, Fivio choisit de changer de style et de proposer une offre plus mélodique. Au moins, c’est l’ambiance fournie par la production, qui s’articule autour d’une progression d’accords de guitare qui sonnerait serein dans différentes circonstances. Mais c’est de Fivio Foreign dont nous parlons, et il n’a jamais été du genre à baisser la garde.

«Woo (Woo), tout le monde par terre, on ne frappe pas, on tire à travers la porte», crache-t-il. « On s’en fout de qui est le roi de New York / Je dis ce que je veux dire quand je parle / Le capot ne montre aucun remords. » Il y a une nature sans excuse dans son lyrisme, rendu d’autant plus intimidant lorsqu’il est associé à sa prestation explosive. Juxtaposé à l’instrumental d’AXL, le résultat final est intéressant à voir, un mélange à la fois confiant et vaguement doux-amer.

Vérifiez la vidéo officielle par vous-même maintenant (qui présente une apparition du regretté King Von) et montrez un peu d’amour au combo de confiance de Fivio Foreign et AXL Beats dans les commentaires ci-dessous.

