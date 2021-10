Five Nights at Freddy’s : violation de sécurité datée de décembre

Abonnez-vous à Push Square sur

Attends, ce truc n’est toujours pas sorti ? Nous avons fait notre devoir et couvert chaque bande-annonce de Five Nights at Freddy’s: Security Breach présentée lors des événements Sony, et nous pensions avoir été décrochés au début de cette année. Apparemment, pas une autre publicité visuelle ne date le jeu du 16 décembre 2021 sur PlayStation 5 et PS4. Vous pouvez voir certains des derniers gameplay dans la bande-annonce ci-dessus.

Lorsque le jeu effrayant a été présenté pour la dernière fois dans un état des lieux, il est rapidement devenu le titre le plus populaire. Voyons si le cas est le même cette fois-ci. Êtes-vous un fan de Five Nights at Freddy’s ? Dites-nous ce qui est nouveau dans les commentaires ci-dessous.