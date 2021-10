Five Nights at Freddy’s Movie se passe toujours à Blumhouse malgré la perte du réalisateur

Parmi les nombreux projets qui figuraient sur la liste « en développement » de Blumhouse ces dernières années, le film Five Nights at Freddy’s semble n’avoir eu aucune mise à jour depuis son annonce en 2018. Le projet inspiré du jeu d’horreur a été très attendu par les fans de la sensation virale de 2014, mais il est coincé dans l’enfer du développement depuis si longtemps qu’il commençait à sembler douteux que le film soit encore sur le radar du PDG de Blumhouse, Jason Blum. Lors de la promotion d’Amazon Prime Video Bienvenue à la maison Blum, Blum a finalement fait le point sur le long film en gestation, à commencer par la perte de son scénariste/réalisateur d’origine.

« Chris Columbus n’est plus attaché », a déclaré Blum Collisionneur, bien qu’il ne serait pas amené à discuter si quelqu’un d’autre est en ligne pour diriger le film. Bien sûr, Columbus est très probablement sorti du projet de l’impasse en faveur de son Maison des Secrets série pour Disney + qui a été annoncée plus tôt cette semaine.

Tandis que Jason Blum n’était pas venu dans cette direction, il était heureux de parler de la raison pour laquelle le film a mis si longtemps à bouger, et il semble que tout se résume aux défis de réussir le script d’un projet de jeu en film.

« C’est vraiment difficile à craquer », a déclaré Blum. « Nous avons écrit plusieurs scripts, et nous avons où nous enfilons une aiguille, ce qui rend justice à Cinq nuits chez Freddy’ s et rendre Scott (Cawthon) heureux. La seule façon de procéder serait de donner à Scott… Je ne veux pas faire quelque chose que Scott n’aime pas. Permettez-moi de dire cela d’une manière différente. Je n’ai pas le droit de faire quoi que ce soit que Scott n’aime pas. Fondamentalement, Scott a un peu comme l’équivalent du « montage final » et il a fallu plus de temps que je ne l’espérais pour obtenir la bonne histoire. »

Bien que tout cela semble assez acceptable, cela semble contredire un article de l’année dernière dans lequel le créateur du jeu Cawthon décrivait un certain nombre de scripts, y compris ce qu’il appelait le script « Mike », qu’il disait à l’époque, « Tous les bons personnages, toutes les bonnes motivations, tous les bons enjeux… C’est amusant, c’est effrayant, et il y a une belle histoire centrale ! » Ce qui a changé entre alors et maintenant n’est pas clair, mais il semble que tout ce qui s’est passé a provoqué un retour du projet au scénario de la planche à dessin.

Les Cinq nuits chez FreddyLe film de a eu un chemin long et cahoteux jusqu’à sa position actuelle, ayant commencé chez Warner Bros. avec La maison du monstre réalisateur Gil Kenan à la barre, mais les droits ont ensuite été achetés par Blumhouse. Le jeu a un scénario de base d’un travailleur de nuit d’une pizzeria essayant de survivre à un assaut d’animatroniques maléfiques, et bien que cela puisse à lui seul soutenir un film d’horreur de 90 minutes, il semble que Blum attend quelque chose un peu plus expansif, et bien sûr, au fil des ans, le jeu s’est développé de nombreuses manières que le film voudra peut-être explorer … ou plus probablement pour des suites potentielles, qui sont à peu près garanties si ce premier film décolle . Cette histoire est originaire de Collider.

Sujets : Cinq nuits chez Freddy