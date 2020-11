Five Nights at Freddy’s: Core Collection date son arrivée sur PS4, Xbox One et Switch

Avec l’arrivée de la nouvelle génération de consoles, l’une des IP d’horreur par excellence prépare une édition très spéciale

Cinq nuits chez Freddy C’est sans aucun doute l’un des plus grands sommets de l’horreur moderne dans l’industrie du jeu vidéo. Devenue un phénomène de contenu multimédia, la franchise de Jeux maximum il se répandait avec rien de plus et rien de moins que jusqu’à quatre livraisons numérotées, en plus d’une alternative qui complète le reste. Maintenant, nous savons que Cinq nuits chez Freddy: Core Collection est chargé d’unir tous ces projets en un seul.

Five Nights at Freddy’s: Core Collection sortira début 2021

Ainsi, comme l’ont rapporté des collègues de Gematsu, ladite livraison sera en charge de la collecte Cinq nuits chez Freddy, Cinq nuits chez Freddy 2, Cinq nuits chez Freddy 3, Cinq nuits chez Freddy 4 et Cinq nuits chez Freddy: Sister Location dans une collection physique disponible pour PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Ci-dessous vous pouvez trouver une première image promotionnelle de ceci:

De même, nous soulignerons que ceux qui sont intéressés par la collection ont encore du temps à attendre, car la date de lancement de Five Nights at Freddy’s: Core Collection a été située dans le 12 janvier 2021. En tout cas, c’est une option très intéressante pour ouvrir le marché du jeu vidéo l’année prochaine, qui pourrait aussi finir par héberger la livraison présentée pour PS5 – en plus de PS4 et PC – il y a quelques semaines.

Dans l’article suivant, vous trouverez tout ce que nous savons sur Cinq nuits chez Freddy: violation de la sécurité, le premier opus IP à faire son chemin dans une console de nouvelle génération:

