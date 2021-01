Fitness Boxing 2 vend tranquillement 500000 unités, atteignant 1,5 million à travers la série

Fitness Boxing 2: rythme et exercice a été un succès silencieux sur Switch. Sorti le mois dernier, il offre une alternative moins chère à Aventure en forme d’anneau et bien qu’il n’ait pas développé le jeu original autant que nous l’espérions – nous lui avons donné 6 étoiles sur 10 – il y a toujours un entraînement décent à trouver.

Alors que les gymnases restent fermés et que les ventes de Switch continuent de croître, il n’est pas trop surprenant de voir qu’il est maintenant livré plus de 500000 unités. Annoncé par le développeur Imagineer, ce chiffre comprend à la fois des copies physiques et numériques, poussant la série combinée à plus de 1,5 million de ventes au total.

Pour célébrer cette étape importante, Nintendo a également publié une nouvelle mise à jour gratuite, ajoutant une option «No Mercy» pour les entraîneurs Martina, Sophie et Janice. Fournissant un entraînement beaucoup plus difficile pour les joueurs, il n’était disponible qu’avec Lin et Evan jusqu’à présent, il est donc agréable de voir cela élargi.

Nouvelle année, nouveau vous, nouveau défi! Montez le feu avec # FitnessBoxing2Le DLC gratuit No Mercy. Cet entraînement intense permettra à vos entraîneurs de vous pousser au-delà de ce plateau. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez revenir en arrière! 🥊Vol. 3 exploit. Martina, Janice et Sophie disponibles maintenant: https://t.co/Zk7r3UbKPa pic.twitter.com/IygWWd6sug – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 14 janvier 2021

Si vous souhaitez l’essayer, vous pouvez accéder à la démo gratuite depuis l’eShop Switch, ce qui vous permet d’essayer les modes Exercice quotidien et Entraînement gratuit.



