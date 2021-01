Les objectifs du Nouvel An ne se réalisent pas seuls

L’une des choses qui a marqué mon 2020 a été d’avoir réussi à perdre plus de dix kilos de poids pendant l’éternelle quarantaine. Travailler à domicile signifiait me faire gagner au moins deux heures par jour rien que sur les transports, mais cela réduisait aussi ma santé mentale et physique, non pas que cette dernière allait particulièrement bien, loin de là, mais si je faisais déjà peu d’exercice, avec l’interdiction de sortir sur le » low »a été remplacé par« null ». Mais ne pas avoir à m’épuiser avec des trajets en métro avec des wagons pleins m’a permis d’avoir l’énergie et la prédisposition à dépoussiérer un match que j’avais laissé en suspens et que, contrairement au reste des jeux, celui-ci signifiait un effort physique. C’était intitulé Boxe fitness, un jeu de rythme dans lequel vous devez suivre les schémas de mouvement indiqués à l’écran avec le joy-con, un dans chaque main. Chaque coup a sa science et prend en compte l’ensemble du corps, ce qui donne un exercice complet de la tête aux pieds.

Si ce n’est pas cassé, ne le répare pas

C’est ainsi que j’ai décidé de me fixer un objectif de perdre du poids. J’ai fait ma routine quotidienne pour utiliser Boxe de remise en forme quotidiennement avant le travail et sa flexibilité qui permet d’établir quelles zones du corps faire de l’exercice, la durée de la séance et si se concentrer sur le maintien de la forme, le cardio ou la force m’a aidé à équilibrer les jours où j’avais plus d’énergie et les jours moins, de ne jamais se sentir trop surchargé de travail, sans que personne ne le surveille, il pourrait être facile de tomber pour cela et, par conséquent, de mettre le jeu de côté. Et dans le cas de Fitness Boxing 2: rythme et exercice cet équilibre est encore meilleur – mais pas beaucoup – car tout en gardant la formule originale presque intacte, il ajoute la fonction bienvenue de régler l’intensité de l’exercice.

Et la même chose pourrait être dite pour le jeu en général, car il maintient tout ce qui a fonctionné de l’original au point qu’il ne semble pas assez changer mais en même temps incorpore des changements qui rendent les interfaces plus conviviales, plus faciles à saisir le rythme , les menus sont mieux distribués, il comprend des réalisations qui, même si elles peuvent paraître hors de propos sur le plan personnel, m’aident à injecter un peu plus de motivation, ce qui fait toujours défaut lorsque l’on suit une routine saine. Dans l’ensemble, le jeu ressemble à un titre plus raffiné et bien pensé, c’est pourquoi il surpasse l’original à tous égards, mais jamais de manière très significative. Il vous permet également d’importer un jeu à partir du premier versement afin de ne pas recommencer l’exercice à partir de zéro même si cela n’a pas fonctionné pour moi. Je ne sais pas si c’est parce que j’ai arrêté la routine pendant quelques mois ou si c’est un autre facteur.

Veuillez noter qu’il comprend Tempête de sable de Darude, donc ça tombe toujours comme GOTY

Gardez également à l’esprit que si vous souhaitez acheter le jeu pour perdre du poids, ne l’achetez pas avec l’impression que c’est un outil magique qui en l’utilisant vingt ou trente minutes par jour vous permettra de perdre du poids. Tout d’abord, tout est relatif en termes de corps, il ne sera donc jamais de mal de consulter un médecin quel type d’exercice serait le mieux pour chaque personne, ainsi que le régime à suivre. Et en ce qui concerne ce dernier, je dois aussi préciser qu’aucun type d’exercice ne fonctionnera s’il n’est pas accompagné d’une alimentation équilibrée ajustée en fonction des besoins de la personne.

Oui, C’est vrai que j’ai réussi à perdre plus de dix kilos grâce à Boxe de remise en forme, mais il est vrai aussi que cela n’aurait pas été possible s’il n’avait pas été accompagné d’un régime strict. Eh bien, quand je ne faisais que de l’exercice et que je mangeais normalement (ce qui pour moi normal est plus ou moins le régime d’un cochon s’il se bourre le museau de bonbons) j’espère que j’ai réussi à maintenir le poids ou à ne pas gagner aussi vite que quand je ne le faisais pas. aucune sorte d’exercice.

Un complément à une routine saine

Je ne doute pas de l’efficacité de Boxe Fitness 2 en tant qu’outil d’exercice et la vérité est qu’il ne pourrait pas tomber à un meilleur moment maintenant que beaucoup d’entre nous doivent être chez eux en raison des quarantaines. Le jeu contient une multitude de routines qui font travailler tout le corps et les objectifs quotidiens vous incitent à rester constant, ce qui au final est toujours le plus difficile. Il adoucit les aspérités du premier titre des menus aux problèmes de performances et comprend des améliorations qui, bien que minimes, sont les bienvenues. C’est donc un excellent moyen de commencer à travailler avec la société Switch, et si vous avez déjà le premier, la fonction Keep Progress permet une transition rapide et conviviale pour continuer sur celui-ci sans perdre de progrès.

Cette analyse a été réalisée avec une copie pour Switch fournie par Nintendo.