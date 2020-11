Fitbit Versa 3 c. Fitbit Sense: petites mais subtiles différences

Avec le Fitbit Sense et le Fitbit Versa 3, le fabricant a sorti deux smartwatches très similaires – même en même temps. La question se pose: qu’est-ce qui distingue réellement les deux modèles l’un de l’autre?

Ils se ressemblent beaucoup: le Fitbit Sense et le Fitbit Versa 3. Mais le fabricant ne met pas deux fois le même appareil sur le marché, n’est-ce pas? Non, pas vraiment. Mais certes: les différences sont mineures.

Optique: un œuf est comme un autre

Fitbit Sense (à gauche) et Fitbit Versa 3 (au centre) se ressemblent beaucoup.

Le Fitbit Sense et le Fitbit Versa 3 ont tous deux un écran AMOLED identique de 1,58 pouces, particulièrement résistant aux rayures grâce au Gorilla Glass 3 arrondi. La forme et le cadre sont également les mêmes – et les bracelets peuvent être échangés à volonté sur les deux appareils portables. En ce qui concerne l’optique, vous ne vous tromperez avec aucun modèle.

Cependant, la disposition des différents éléments sur l’affichage diffère, c’est-à-dire l’heure, le podomètre et les autres trackers. Peut-être avez-vous une préférence ici et décidez donc d’un certain modèle.

Batterie et temps de charge: aucune différence dans les informations du fabricant

Qu'il s'agisse de Fitbit Sense ou Fitbit Versa 3, la batterie dure de la même manière pour les deux modèles.

Fitbit a donné à la Versa 3 et au Sense la même batterie. Selon le fabricant, la batterie lithium-polymère des deux smartwatches dure six jours – mais bien sûr, cela dépend toujours de votre utilisation individuelle, la durée de fonctionnement peut également être plus courte ou plus longue. Avec une utilisation similaire, la Versa 3 et le Sense devraient durer en même temps.

Si la batterie est vide, elle est à nouveau chargée à 100% en deux heures – avec le Fitbit Versa 3 et également avec le Fitbit Sense. Il n’y a pas de différences ici.

Suivi: le Fitbit Sense prend les devants

Le Fitbit Sense fournit des données plus précises sur le niveau de stress individuel que le Fitbit Versa 3.

Jusqu’à présent, les deux smartwatches semblent être pratiquement le même appareil. Mais cette impression change en ce qui concerne la gamme de fonctions. Ici, le Fitbit Sense est un talent polyvalent avec plus de trackers de santé. Le Sense surveille le niveau de stress en fonction de la fréquence cardiaque et respiratoire et émet des avertissements appropriés via des vibrations et un message rouge sur l’écran.

De plus, le Sense effectue un scan EDA sur demande, qui détermine le niveau de stress de manière particulièrement précise en mesurant la température cutanée et les activités électrodermiques. Les activités électrodermiques sont des changements dans la conductivité de la peau causés par le stress émotionnel.

La Fitbit Versa 3 a jusqu’à présent complètement manqué de cette surveillance du stress. Pour les utilisateurs qui portent leur montre toute la journée et qui souhaitent ainsi garder un œil sur leur bien-être, ces fonctions devraient être essentielles.

Suivi sportif, GPS, paiement mobile: tout ce dont vous avez besoin est là

Quiconque est sportif en déplacement ne se trompera pas avec Fitbit Sense ou Fitbit Versa 3.

Pas de grosse surprise ici: Versa 3 et Sense sont à égalité avec le suivi sportif. La troisième génération de la Versa propose désormais également un GPS intégré, ce qui manquait auparavant à ses prédécesseurs. Cela vous permet de laisser votre smartphone à la maison lorsque vous faites du jogging ou du vélo et utilisez la smartwatch pour suivre la distance parcourue. Le Fitbit Sense dispose également d’un GPS à bord.

Les deux appareils peuvent également suivre le même arsenal de sports, tels que la natation, le cyclisme, le jogging et le yoga. Il existe également des exercices de respiration guidés pour la relaxation entre les deux. Et: Si vous souhaitez acheter un verre rapidement pendant un jogging, vous pouvez payer avec les deux modèles sans contact et sans argent liquide.

Prix: légèrement plus pour la Fitbit Versa 3

Bien que le Fitbit Versa 3 et le Fitbit Sense soient des appareils relativement équivalents, la différence de prix est forte. Le Sense coûte environ 120 euros de plus que la Versa 3. Mais il marque en tant que gestionnaire de stress avec des fonctions que son modèle sœur n’a pas.

La Versa 3 devrait être une alternative bienvenue et abordable à la faux pour les sportifs amateurs qui souhaitent garder un œil sur leurs activités et leur niveau de forme physique. The Sense s’adresse davantage aux sportifs qui souhaitent avoir un regard complet sur leurs activités, leur bien-être physique et le niveau de stress.

Conclusion