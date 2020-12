Fitbit Versa 2 c. Versa 3: Les smartwatches fitness en comparaison

Près d’un an après la sortie de la Versa 2, Fitbit a lancé la Versa 3, la nouvelle génération de sa populaire smartwatch. Extérieurement, le nouveau portable est très similaire au modèle précédent. Cependant, comme on le sait, cela dépend des valeurs internes – et il existe quelques différences. Vous pouvez savoir lesquels et pour qui la mise à niveau de Versa 2 vers Versa 3 vaut la peine dans notre comparaison.

Design: aspect similaire, une taille plus grande

La Versa 2 (à gauche) et la Versa 3 ne diffèrent que légèrement par leur design.

Fitbit reste optiquement fidèle au design de sa série Versa: comme la Fitbit Versa 2, la Versa 3 possède également un boîtier carré en aluminium avec des coins arrondis et une résistance à l’eau de 5 ATM, devrait résister aux longueurs de natation et aux entraînements en sueur sans dommage.

Seules les dimensions du nouveau modèle sont légèrement plus grandes: la Versa 2 mesure 39,8 x 39,8 x 12 millimètres, le boîtier du modèle successeur est passé à 40,48 x 40,48 x 12,35 millimètres. La résolution de l’écran couleur AMOLED est désormais de 336 x 336 au lieu de 300 x 300 pixels.

De plus, le bouton saillant sur le côté de la Versa 2 sur la Versa 3 a cédé la place à un bouton encastré en forme d’encoche, ce qui rend le design encore plus lisse et plus arrondi.

Technologie: nouveau modèle avec GPS et haut-parleurs intégrés

La Fitbit Versa 3 marque des points avec le GPS intégré.

L’une des plus grandes innovations de la Fitbit Versa 3 est le module GPS intégré, qui devrait particulièrement plaire aux athlètes d’endurance. La Versa 2 n’a que le GPS connecté, ce qui signifie: La smartwatch enregistre les itinéraires courus ou parcourus à vélo ainsi que le rythme uniquement via le GPS du smartphone, qui doit toujours être emporté. Cependant, grâce au capteur GPS intégré à la Versa 3, le téléphone portable peut rester à la maison.

Fitbit a également ajouté un haut-parleur intégré au microphone déjà intégré à la Versa 2. Cela signifie que la Versa 3 reconnaît non seulement les commandes vocales, par exemple pour définir des rappels. Avec le nouveau modèle, le porteur peut écouter des messages vocaux et passer des appels téléphoniques directement sur le poignet. Le hic: le smartphone doit être à proximité immédiate pour cette fonction, plus précisément: à portée Bluetooth.

En outre, la Fitbit Versa 3 se classe par rapport à la Versa 2 avec un capteur cardiaque amélioré pour une mesure de la fréquence cardiaque plus précise. La technologie dite PurePulse 2.0 est également utilisée dans le nouveau produit phare Fitbit Sense.

Suivi de la santé et du fitness: tout est pareil

Comme la Versa 2, la Fitbit Versa 3 propose différents modes d’entraînement pour votre entraînement.

En tant que montre de sport classique, la Fitbit Versa 3 suit toutes les données de santé et de forme physique que la Versa 2 recueille également. Les deux modèles comptent les pas et les calories et mesurent la distance, la vitesse et les étages montés. Ils documentent également la durée et la qualité du sommeil.

Fitbit Versa 3 avec fonction de charge rapide

La durée de vie maximale de la batterie doit être supérieure à six jours pour les deux modèles. Avec une utilisation continue de la fonction GPS, la Versa 3 dure encore cinq heures, selon Fitbit, avant que la montre ne doive être connectée au secteur. Pratique: après seulement douze minutes de charge, vous pouvez à nouveau utiliser la Versa 3 pendant une journée entière grâce à la charge rapide. Les lacunes dans le suivi sont beaucoup plus petites.

Prix ​​et conclusion: Fitbit Versa 2 ou Versa 3?

La Fitbit Versa 3 diffère du modèle précédent de deux manières principales: le GPS intégré et le haut-parleur intégré.

En termes de prix, la Versa 2 coûte environ 50 euros de moins que la nouvelle Fitbit Versa 3 – du moins cela s’applique à l’édition standard. Si vous préférez un fauteuil en tissu pour votre Versa 2 au lieu d’un en silicone, la différence de prix par rapport au nouveau modèle est inférieure à 40 euros.

La mise à niveau vers la nouvelle génération de smartwatches est particulièrement intéressante pour les athlètes d’endurance tels que les coureurs et les cyclistes qui souhaitent laisser leur smartphone à la maison pour une fois. Tout le monde ne devrait pas se tromper avec la Versa 2, car ses fonctionnalités de fitness de base rivalisent avec celles de la Versa 3.