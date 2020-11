Fitbit Sense, Versa 3 commence à recevoir de nouvelles mises à jour logicielles, apporte Google Assistant, une amélioration de l’oxygène sanguin, plus

Tendance FP23 nov.2020 11:06:11 IST

Fitbit déploie maintenant de nouvelles mises à jour logicielles pour Sense et Versa 3 qui apporteront Google Assistant, des lectures améliorées d’oxygène dans le sang et d’autres fonctionnalités. Selon une déclaration publiée par Fitbit, la mise à jour fournit plus de moyens de suivre la SpO2 afin que les utilisateurs puissent mieux gérer leur bien-être.Elle comprend également des fonctionnalités vocales améliorées sur l’appareil avec la disponibilité de Google Assistant aux États-Unis, les appels Bluetooth et audibles. réponses pour les utilisateurs d’Alexa.

James Park, co-fondateur et PDG de Fitbit, a déclaré qu’à mesure que tout le monde se dirigeait vers la saison de la grippe au milieu de la pandémie COVID-19 en cours, il devenait encore plus important de garder un œil sur les mesures de santé au jour le jour.

Il a ajouté que Fitbit Sense et Versa 3 sont les appareils les plus innovants de la société à ce jour et peuvent jouer un rôle important dans la prise de décisions éclairées concernant son bien-être physique et mental.

«Nous vous donnons les outils dont vous avez besoin pour mieux comprendre et prendre le contrôle de votre santé et de votre bien-être», a-t-il ajouté.

Selon le blog, examiner les tendances de la SpO2 dans le tableau de bord Health Metrics pourrait aider à voir quand il y a des changements importants dans la forme et le bien-être. En suivant les niveaux de SpO2, on peut déduire des changements importants dans sa forme physique et son bien-être.

Avec la nouvelle mise à jour, les membres Sense et Versa 3 Premium pourront suivre les niveaux d’oxygène dans le sang pendant leur sommeil et voir leur moyenne sur l’application sans utiliser le cadran de l’horloge SpO2.

Cependant, Fitbit a toujours son cadran d’horloge SpO2 signature gratuite. L’appareil proposera désormais sept nouveaux cadrans d’horloge SpO2 supplémentaires dans la galerie d’applications d’ici la fin de 2020.

Fitbit propose également un choix d’assistants vocaux avec le lancement de Google Assistant aux États-Unis. Google Assistant sera déployé sur d’autres marchés, notamment l’Australie, le Canada, l’Inde, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, Singapour et le Royaume-Uni en anglais à la fin de 2020.

Selon la déclaration, avec Alexa, on aura la capacité supplémentaire de recevoir des réponses audibles de l’assistant vocal sur l’appareil, ce qui rend plus facile que jamais de rester connecté. Fitbit prévoit également de rendre disponibles des réponses audibles pour Google Assistant au cours du premier semestre 2021, car il continue d’explorer plus de fonctionnalités pour apporter encore plus de commodité lors de vos déplacements.

Avec la mise à jour, les utilisateurs de Sense et Versa 3 pourront prendre des appels Bluetooth mains libres avec le microphone et les haut-parleurs de l’appareil, envoyer des appels entrants vers la messagerie vocale et contrôler le volume en touchant le téléphone.

Les deux appareils sont disponibles sur Fitbit.com et en ligne chez certains détaillants.

