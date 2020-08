Fitbit Sense: Health Smartwatch officiellement présenté

Enfin officiel: Fitbit a présenté la nouvelle Smartwatch Fitbit Sense lors d’un événement de lancement virtuel, destiné à être dédié à la santé du porteur. En outre, le fabricant américain a présenté des successeurs améliorés à des appareils bien connus avec la Smartwatch Versa 3 et le tracker de fitness Inspire 2.

Le Fitbit Sense doit garder un œil sur la santé cardiaque, aider à gérer le stress et contribuer à une vie consciente.

Fitbit Sense: la smartwatch santé pour le cœur et contre le stress

Le fabricant loue le Fitbit Sense comme sa «montre intelligente de santé la plus avancée» à ce jour. Elle se concentre sur la santé cardiaque et la gestion du stress. Grâce à un capteur de fréquence cardiaque intégré, vous pouvez créer un électrocardiogramme (ECG) à partir de votre poignet. Il cartographie l’activité électrique du muscle cardiaque et peut fournir des informations sur les arythmies telles que la fibrillation auriculaire. L’application EKG donne également une notification si elle détecte une fréquence cardiaque élevée ou basse en dehors de la norme.

Le Fitbit Sense dispose d’un écran AMOLED avec un capteur de lumière ambiante intégré.

Le Fitbit Sense dispose également d’un capteur dit EDA qui mesure l’activité dite électrodermique du poignet. En termes simplifiés, cela signifie des changements électriques de la peau qui sont également déclenchés par le stress. Avec un scan EDA, vous pouvez voir comment votre corps réagit à certaines situations. L’évaluation et l’avancement se présentent sous la forme d’un diagramme de réaction. De plus, la smartwatch utilise des données sur l’activité, le sommeil et la santé cardiaque pour déterminer le niveau de stress physique du porteur. Le portable indique le niveau dans un score de 1 (stress élevé) à 100 (faible stress) et donne des recommandations sur la façon de l’améliorer.

Intégrer plus de pleine conscience dans la vie

Une autre nouvelle fonctionnalité est une vignette de pleine conscience dans l’application Fitbit. Ici, vous pouvez définir des objectifs hebdomadaires et suivre votre humeur. Ceux qui utilisent Fitbit Premium ont également la possibilité de faire des méditations à partir de l’application 7-Mind.

Enfin, la faux possède un capteur de température cutanée. Si votre température est en dehors de la norme, cela peut être le signe d’une maladie. Il existe également un capteur SpO2 qui mesure la saturation en oxygène dans le sang, mais il ne peut initialement être utilisé qu’aux États-Unis.

De plus, le Fitbit Sense possède les caractéristiques habituelles d’un appareil portable Fitbit telles que le suivi de l’activité, l’analyse du sommeil et plus de 20 modes d’entraînement. Le GPS est également disponible. Les fonctions intelligentes comprennent l’affichage des notifications, l’acceptation des appels, l’intégration d’assistants vocaux tels qu’Alexa et Google Assistant, et le paiement sans contact.