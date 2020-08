Fitbit Sense et Fitbit Versa 3: les montres intelligentes les plus puissantes de Fitbit à ce jour ont un GPS intégré et de nouveaux capteurs

Un an après le lancement de la Fitbit Versa 2, Fitbit vient de renouveler sa gamme de montres intelligentes non pas avec un, mais avec deux appareils. Le catalogue de montres intelligentes de fitness de la société se déploie pour proposer deux modèles: le nouveau Fitbit Versa 3, qui confirme l’héritage de la famille Fitbit; et le Fitbit Sense, son modèle le plus avancé.

Nous aborderons les deux montres séparément, car bien qu’elles présentent certaines similitudes, ce sont des produits assez différents. Le Fitbit Sense et le Fitbit Versa 3 sont disponible en pré-réservation à partir d’aujourd’hui sur le site Fitbit et dans certains magasins de commerce électronique, mais la disponibilité mondiale ne commencera qu’en septembre. Cela dit, apprenons à mieux les connaître.

Fitbit Sense: le plus avancé en termes de fonctions et de capteurs

Il Fitbit Sense C’est la montre intelligente la plus avancée axée sur la santé que la société a publiée à ce jour. C’est la première smartwatch en monter un capteur EDA (capteur d’activité électrodermique) complété par un capteur de fréquence cardiaque PurePulse 2.0. Enfin, il est livré avec une application ECG (uniquement pour les États-Unis, pour le moment) et un capteur de température corporelle. C’est une montre qui, en somme, est très conçue pour gérer le stress.

Le capteur EDA mesure la réponse d’activité électrodermique, c’est-à-dire qu’il détecte de petits changements électriques dans le niveau de sueur sur la peau, ce qui, selon Fitbit, peut aider comprendre comment notre corps réagit au stress. L’utilisateur peut faire un scan rapide de la montre, connaître son niveau de stress et accéder à des séances de méditation ou de relaxation pour le réduire.

Une nouvelle métrique a également été ajoutée, Score de gestion du stress, qui calcule la réponse du corps au stress en fonction des données de fréquence cardiaque, de sommeil et d’activité. Cette métrique, disponible dans Fitbit Sense, sera notée sur 100, comme cela se produit déjà avec d’autres paramètres. Les utilisateurs de Fitbit Premium pourront décomposer la métrique et voir la variation des dix paramètres utilisés pour calculer ce score.

D’autre part, l’appareil intègre la technologie PurePulse 2.0, qui comprend un capteur de fréquence cardiaque plus avancé et des algorithmes améliorés. Ce capteur est capable de analyser la fréquence cardiaque 24/7 et maintenant il nous avertit lorsque nos pulsations sont trop élevées ou trop faibles. Non seulement cela, mais il est également capable de faire des électrocardiogrammes, créez un rapport et envoyez-le au médecin. Dans un premier temps, cette fonction ne sera disponible qu’aux États-Unis, car son arrivée sur d’autres marchés dépend de l’approbation des autorités locales.

Finalement, le capteur de température cutanée il peut, selon les termes de l’entreprise, «détecter les changements qui peuvent être des signes potentiels de fièvre, de maladie ou de début de menstruation». De plus, le capteur analysera la température de la peau pendant que nous dormons pour détecter les variations et trouver des tendances. Cette fonction atteindra également d’autres modèles de la firme, tels que la Versa et l’Ionic. La mesure Sp02 a également été ajoutée et minutes en zone active que la société a fait ses débuts avec le Fitbit Charge 4.

Connaissant les capteurs, il est temps de parler de fonctions et de design. L’appareil est fini en aluminium de qualité aérospatiale et en acier inoxydable et a résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres. Il est carré, avec des coins légèrement arrondis et possède un bouton haptique sur le côté gauche. Sur le devant, nous avons un Écran tactile AMOLED (avec Always On) avec Gorilla Glass 3 qui, selon Fitbit, a une résolution plus élevée et répond plus rapidement. L’interface a également été repensée pour ajouter des widgets personnalisés et des notifications repensées, entre autres.

En parlant d’interface, quand il s’agit d’applications et de modes sportifs, le Fitbit Sense nous offre un Application Spotify pour contrôler la lecture de la musique, ainsi que la possibilité de télécharger de la musique ou des podcasts depuis Deezer et Pandora. Elle dispose de plus de 20 modes sportifs et de détection automatique, de sorte que la montre, sur papier, pourra savoir quand nous avons commencé à faire du sport et commencera à suivre la séance.

Enfin, à l’intérieur, nous trouvons un capteur GPS intégré, un haut-parleur et un microphone qui nous permettront de répondre aux appels depuis l’horloge et de répondre aux messages à l’aide de commandes vocales, NFC pour payer avec Fitbit Pay et une batterie qui promet six jours d’autonomie. Comme nouveauté, il est désormais possible de changer l’assistant vocal et sélectionnez Amazon Alexa ou Google Assistant.

Fitbit Versa 3: désormais avec GPS et plus de fonctionnalités

Connu le Fitbit Sense, nous allons à Fitbit Versa 3. C’est une évolution naturelle de la Fitbit Versa 2, de sorte que le design et les changements sensoriels ne sont pas aussi prononcés que dans le Sense. Nous avons donc la technologie PurePulse 2.0 et toutes les fonctions que nous connaissons déjà de la Fitbit Versa 2, voir détection du sommeil, détection de la fréquence cardiaque, etc.

Maintenant, il y a des nouvelles, et pas exactement quelques-unes. D’un côté, Fitbit a implémenté un capteur GPS sur votre nouvelle montre, vous pourrez ainsi suivre les itinéraires que nous faisons sans avoir à transporter votre téléphone. Nous pourrons non seulement connaître l’itinéraire parcouru, mais aussi accéder à une ventilation de l’intensité par tronçons, afin de pouvoir voir quels domaines nous ont coûté le plus et dans lesquels nous avons été plus à l’aise.

Comment pourrait-il en être autrement, la Fitbit Versa 3 ajoute le minutes de hotspot du Charge 4 et la possibilité d’utiliser Google Assistant ou Alexa que nous avons vu dans le Fitbit Sense. Ajoutez également un haut-parleur et un microphone, ce sera donc possible répondre aux appels et aux messages directement du poignet en utilisant la voix. Il comprend également les applications Fitbit Pay, Spotify, Pandora et Deezer, ainsi que la nouvelle interface que nous avons mentionnée précédemment.

En termes de design, il n’est pas très différent du Sense, même s’il boit davantage de la gamme Versa. Ainsi, nous avons un cadre en aluminium avec un bouton haptique sur le bord droit, une résistance à l’eau de 50 mètres et un Écran tactile AMOLED sur le devant. Comme la Versa 2, elle dispose d’une fonction Always On.

Quelque chose d’intéressant est que le Fitbit Versa 3 et le Fitbit Sense ont le même chargeur magnétique, il est donc interchangeable. Dans les deux modèles, Fitbit promet une technologie de charge rapide qui en 12 minutes vous permet d’obtenir une journée d’utilisation, bien que vous deviez attendre l’analyse pour la mettre à l’épreuve. Comme le Fitbit Sense, le Fitbit Versa 3 promet jusqu’à six jours d’autonomie.

Versions et prix du Fitbit Sense et du Fitbit Versa 3

Le Fitbit Sense et le Fitbit Versa 3 sont disponible en pré-réservation à partir d’aujourd’hui sur le site Web Fitbit. Le Fitbit Sense est disponible en acier inoxydable-carbone / graphite et acier inoxydable-lunaire blanc / or. La Fitbit Versa 3, quant à elle, est disponible en aluminium noir, aluminium-rose / or et aluminium-minuit / or. Les prix sont les suivants: