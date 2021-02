Fitbit et la NASA s’associent pour la vigilance COVID-19 parmi les astronautes et les employés critiques

12 févr.2021 16:36:01 IST

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) travaille sur un programme pilote avec Fitbit et le système Ready for Work de Fitbit pour un millier d’employés de l’agence spatiale. Selon un déclaration par l’entreprise, la solution Ready for Work s’inscrit dans le cadre d’un effort visant à aider les employés à prendre des décisions éclairées pour se rendre au travail sur place pendant la pandémie COVID-19. Dans le cadre de ce programme, 1000 employés de la NASA effectuant des travaux critiques sur six sites à travers les États-Unis recevront des appareils Fitbit Charge 4 et pourront accéder à l’expérience d’enregistrement quotidien Ready for Work de Fitbit, ajoute le communiqué.

La fonction d’enregistrement quotidien dans l’application permet aux utilisateurs d’enregistrer leurs symptômes et leur température, ainsi que les mesures de santé clés du rack, et de recevoir des conseils résumés sur le COVID-19 basés sur les directives du CDC. La fonction d’enregistrement quotidien Fitbit Ready for Work permet aux utilisateurs d’observer des paramètres de santé clés tels que la fréquence cardiaque au repos, la fréquence respiratoire et la variabilité de la fréquence cardiaque, qui sont suivis par leur appareil Fitbit.

Parmi les participants au projet NASA-Fitbit, il y a 150 astronautes et employés de l’agence spatiale essentielle pour les futures missions spatiales, dans le cadre du programme de stabilisation de la santé de la NASA, a déclaré Fitbit. Le programme vise à atténuer le risque de tomber malade avec une maladie infectieuse qui peut être transmise aux équipages des astronautes pendant la période critique avant le vol.

Selon l’entreprise, l’objectif du programme pilote Fitbit est d’aider la NASA et ses employés à prévenir la propagation du COVID-19 tout en soutenant leur santé et leur bien-être en général.

Selon Amy McDonough, directrice générale et directrice générale de Fitbit Health Solutions chez Google, la pandémie COVID-19 a souligné le rôle essentiel que Fitbits peut jouer pour aider les gens à avoir une vie meilleure avec un sommeil adéquat, des habitudes alimentaires et, en général, prendre le contrôle de leur santé et de leur bien-être d’une meilleure manière pour un mode de vie plus sain.

.

