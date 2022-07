Fitbit & Co. : 5 applications de fabricant de trackers de fitness en un coup d’œil

Les trackers de fitness affichent non seulement de nombreuses données et conseils de fitness sur leur écran, mais également dans l’application associée. Nous vous présentons les 5 applications constructeurs les plus importantes.

Fitbit : Application pour Fitbit Charge, Versa & Co.

L’application Fitbit évalue les données des trackers de fitness comme le Fitbit Charge 4 et des montres connectées de fitness comme le Fitbit Versa 3. Tous les produits avec Fitbit dans leur nom sont compatibles. L’application elle-même enregistre toutes les activités et courses de base. En combinaison avec la balance Wi-Fi Aria Air de Fitbit, il peut même fournir un aperçu du pourcentage de graisse corporelle et de l’IMC.

Autres fonctionnalités de l’application Fitbit : un aperçu des objectifs et des progrès quotidiens, des pas effectués, des étages gravis ou des calories brûlées. L’application enregistre également la fréquence cardiaque, les phases de sommeil, etc. et propose des programmes d’entraînement et de méditation. Un traceur de cycle est également à bord. Les informations sont affichées dans un tableau de bord clair. L’application Fitbit est également compatible avec divers fournisseurs tiers.

Disponible pour: iOS, Androïd

Prix: Télécharger gratuitement. Certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement premium.

Huawei Health : Fournit une analyse nutritionnelle

Huawei Health est l’application compagnon pour les montres connectées et les appareils portables Huawei. Qu’il s’agisse de Huawei Watch Fit ou de Watch Fit new – tous les trackers de fitness et smartwatches actuels du fabricant sont compatibles. En plus des fonctions standard des applications de fitness telles que le comptage des pas et le suivi du sommeil, l’application propose plus de 200 cours de fitness, des analyses nutritionnelles et un journal alimentaire comprenant un compteur de calories.

Vous pouvez vous épargner la saisie manuelle des valeurs nutritionnelles grâce à la fonction scan intégrée. Dès que vous téléchargez une photo d’un tableau nutritionnel, l’application reconnaît automatiquement ce que vous avez mangé. Et vous donne des conseils pour brûler à nouveau des calories. Pratiquement!

Disponible pour: iOS, Androïd

Prix: Télécharger gratuitement. Certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement Health+.

Garmin Connect : affrontez vos amis

Garmin Connect est utilisé pour évaluer les données des trackers et des smartwatches du fabricant. Tous les modèles actuels comme le Garmin Vivoactive 4S ou le Garmin Venu sont compatibles. L’application affiche des cartes et des statistiques pour chaque activité, vous permet de visualiser les progrès vers les objectifs quotidiens et de créer des plans d’entraînement. Si vous avez besoin d’une motivation supplémentaire pendant le sport, vous pouvez également rester en contact avec vos amis via Garmin Connect et les défier à une compétition. Vous pouvez également partager votre progression en temps réel avec vos amis et votre famille via la fonction « Livetrack ».

En outre, Garmin Connect propose non seulement un suivi du cycle, mais également la possibilité pour les femmes enceintes d’enregistrer et de suivre leurs symptômes.

Disponible pour: iOS, Androïd

Prix: Télécharger gratuitement. Certaines fonctionnalités ne sont disponibles qu’avec les appareils Garmin compatibles.

Samsung Health : analyse votre type de sommeil

Pour utiliser tout le potentiel des smartwatches et des trackers de fitness comme la Samsung Galaxy Watch4 ou la Galaxy Fit, vous avez besoin de Samsung Health. L’application de fitness couvre toutes les fonctions de base. Il enregistre les pas et les calories brûlées et vous donne des informations sur vos objectifs et votre niveau de stress.

Un point culminant est l’analyse détaillée du sommeil, qui vous attribue un certain type et vous donne des suggestions d’amélioration dans une surveillance détaillée. Par exemple, Samsung Health reconnaît également les ronfleurs chroniques. L’application propose également de nombreuses vidéos d’entraînement à partir desquelles vous pouvez choisir vos favoris et les assembler pour former un plan d’entraînement complet.

Disponible pour: iOS et Androïd

Prix: Gratuitement. Certaines fonctions ne sont disponibles que pour les utilisateurs disposant d’un appareil portable Samsung adapté.

Withings Health Mate : Avec le mode bébé

Activités, sommeil, poids, fréquence cardiaque – l’application fitness Withings Health Mate enregistre toutes les données que vous avez collectées avec la Withings ScanWatch ou la balance Wi-Fi Withings Body Cardio, par exemple, et les prépare pour vous dans une analyse claire. Des objectifs quotidiens ou hebdomadaires peuvent être définis et l’application fournit une assistance sous la forme de conseils quotidiens pour un style de vie plus sain.

L’application dispose également de deux fonctionnalités prêtes pour les (futures) familles : un mode bébé, que les parents peuvent utiliser pour suivre le poids de leur bébé, et un suivi de la grossesse, qui, entre autres, fournit un contenu adapté à chaque étape de la grossesse.

Disponible pour: iOS, Androïd

Prix: Télécharger gratuitement. Certaines fonctionnalités ne sont disponibles qu’avec les appareils Withings compatibles.