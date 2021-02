Fitbit Charge 4 mis à jour avec des fonctionnalités telles que la température de la peau, le suivi de la SpO2, etc.

12 févr.2021 14:41:35 IST

Fitbit propose des mises à jour majeures de certaines de ses montres intelligentes et de son bracelet intelligents actuels. Cette nouvelle mise à jour apportera de nouvelles mesures à Charge 4, qui était limitée aux utilisateurs de la société Sense et Versa 3, qui avaient reçu l’accès l’année dernière. Les nouvelles fonctionnalités seront désormais également disponibles pour tous ses utilisateurs Versa 2, Inspire 2 et Charge 4 en France. Le tableau de bord Health Metrics de Fitbit est un outil Fitbit application qui aide les utilisateurs à surveiller de plus près leur santé et leur bien-être en leur donnant accès à des mesures telles que la fréquence respiratoire, la variabilité de la fréquence cardiaque, la variation de la température de la peau et la saturation en oxygène (SpO2).

Selon la société, les utilisateurs de Sense, Versa 3, Versa 2, Inspire 2 et Charge 4 pourront voir leurs tendances sur 7 jours gratuitement, mais si vous payez pour une prime qui coûte 10 € par mois ou 80 € par an, vous obtiendrait pour voir les données pour le mois dernier.

La Fitbit L’application sera désormais en mesure de suivre également vos niveaux de glucose, qui devront être introduits manuellement car Fitbit ne dispose pas d’un appareil pour suivre automatiquement les niveaux de glucose. Cela créera un journal utile pour que les utilisateurs identifient les modèles au fil du temps.

Fitbit a annoncé que tous les membres Fitbit Premium pourront bientôt voir leurs plages personnelles dans leur tableau de bord Health Metrics, ce qui les aidera à voir facilement les fluctuations de chaque métrique.

La société continue d’étendre l’accès à sa fonction EKG sur le Sense, la rendant disponible aux clients en Nouvelle-Zélande, au Canada et dans les territoires américains. La fonctionnalité n’était pas disponible dans toutes les régions, mais a été ajoutée dans des endroits comme les États-Unis, suivie d’une approbation réglementaire.

.

