Fitbit Charge 3 : vous devez absolument connaître ces 8 conseils

Avec le Fitbit Charge 3, la société californienne a lancé cette année son dernier tracker de fitness. Pour que vous puissiez en tirer le meilleur parti et profiter d’une longue autonomie de batterie, entre autres, nous avons rassemblé ici huit conseils pratiques pour vous.

Désactiver la synchronisation automatique

La première façon de prolonger la durée de vie de la batterie consiste à définir la fréquence de synchronisation du tracker de fitness avec votre smartphone. Pour ce faire, désactivez la fonction « Synchronisation 24 heures » dans le menu. Cela signifie que vous devrez mettre à jour vos données manuellement à l’avenir, mais cela empêchera le Fitbit Charge 3 et votre smartphone d’échanger constamment des données entre eux en arrière-plan.

Vous pouvez également économiser la batterie en désactivant les notifications. Vous pouvez le définir dans l’application ou directement sur le tracker.

Lever pour se réveiller ? Non, merci!



Vous voulez économiser la batterie Charge 3 ? Ensuite, désactivez l’augmentation pour réveiller.



Une autre fonctionnalité qui draine la batterie de votre Fitbit Charge 3 est « augmenter pour se réveiller ». Signifie : Dès que vous soulevez votre poignet, l’écran du tracker s’allume – et consomme ainsi de l’électricité inutilement. Après tout, vous ne bougez pas votre poignet à chaque fois pour vérifier l’heure ou d’autres valeurs. Vous pouvez modifier cette fonction d’activation directement sur le Charge 3 en appuyant longuement sur le bouton haptique sur le côté gauche et en activant ou désactivant « Screen Wake ».

Conception d’affichage selon vos goûts

Mais bien sûr, vous n’êtes pas obligé de désactiver toutes les fonctionnalités, après tout, vous devriez pouvoir profiter de votre tracker. Par exemple, vous pouvez lui donner un nouveau design de cadran. Vous pouvez choisir parmi une sélection de différents écrans dans l’application Fitbit. Chaque design a un objectif différent : certains se concentrent sur le temps, d’autres sur les pas et les kilomètres parcourus et les calories brûlées. Ainsi, vous pouvez choisir et modifier l’affichage en fonction de vos préférences personnelles.

Accessoirement, l’heure est automatiquement récupérée depuis votre tracker. Cependant, vous pouvez sélectionner et définir un fuseau horaire différent dans votre profil si vous le souhaitez.

Déterminer la longueur de foulée individuelle



La longueur de pas personnelle peut être stockée dans le tracker.



Avez-vous déjà remarqué que le Fitbit Charge 3 mesure un nombre de pas complètement différent des trackers comparables ? Cela peut être dû au fait que chaque accessoire portable spécifie une longueur de foulée standardisée différente. Mais vous pouvez également créer votre propre en appelant les paramètres avancés dans le menu, puis en choisissant la longueur de la foulée. Désactivez « Régler automatiquement » et entrez à la place la longueur de votre foulée lorsque vous marchez ou courez. À l’avenir, le tracker de fitness fournira des valeurs plus précises.

Réveil en douceur pour un début de journée détendu

Un réveil strident le matin peut vous mettre de mauvaise humeur. C’est beaucoup plus relaxant d’être réveillé par une légère vibration sur votre bras. C’est là qu’intervient le Fitbit Charge 3. Dans l’application, vous pouvez régler plusieurs réveils et spécifier quand celui qui sonnera. Donc, si vous voulez être réveillé à 6 heures du matin tous les jours, mais que vous voulez dormir jusqu’à 10 heures le week-end, vous pouvez le configurer exactement de la même manière. Et ne vous inquiétez pas : si vous dormez si profondément que vous n’avez pas remarqué la première vibration, le tracker réessaye simplement quelques minutes plus tard.

Qu’ai-je réalisé aujourd’hui ?



Vous pouvez trouver vos valeurs quotidiennes à la fois dans l’application et directement dans le tracker.



Voulez-vous vérifier entre ce que vous avez déjà réalisé pendant la journée ? Vous n’avez pas besoin de sortir votre smartphone de votre poche et de lancer l’application. Au lieu de cela, vous pouvez également appeler les données directement sur le tracker. Glissez vers le haut depuis le bas de l’écran et un sous-menu s’ouvrira qui vous montrera toutes les valeurs importantes : pas, fréquence cardiaque, distance parcourue, calories brûlées, étages gravis, minutes actives et comportement de mouvement horaire.

Configurez manuellement jusqu’à six raccourcis clavier

Les raccourcis que vous pouvez utiliser pour accéder à certains exercices sportifs sur le tracker lui-même sont pratiques sur le Fitbit Charge 3. Mais vous ne les suivez probablement pas tous régulièrement, c’est pourquoi il est logique de les individualiser. Dans l’application Fitbit, vous pouvez définir ce que le Charge 3 doit vous montrer sous « Raccourcis pour l’entraînement ». Préférez-vous vous engager dans le kickboxing plutôt que dans la natation ? Aucun problème. Cependant, vous ne pouvez créer que jusqu’à six sports. Si vous souhaitez en ajouter un autre, vous devez d’abord en supprimer un autre.

Parfois, seul un redémarrage aide



Il est souvent impossible de réinitialiser le tracker de fitness.

Et comme c’est souvent le cas, même les meilleurs trackers de fitness ont besoin d’un redémarrage. Lorsque le logiciel est actif, de petites pannes peuvent se produire. Si le Fitbit Charge ne se synchronise pas, parfois seule une réinitialisation radicale aide. Pour ce faire, vous devez sélectionner votre Charge 3 dans le menu de l’application Fitbit, puis faire défiler vers le bas. Vous y trouverez l’option « Supprimer la charge 3 ». Alternativement, vous pouvez également supprimer les données sur le wearable lui-même en accédant aux paramètres, en sélectionnant « À propos » là-bas, puis en supprimant les données utilisateur. Vous pouvez ensuite redémarrer le portable.